CAFi esleitu diote Parisko eskualdean 15 tren-tranbia unitateren hornikuntza, 150 milioren truke
Hiriko kale eta plataformetan zein ohiko trenbidean zirkulatzeko diseinatutako 15 tren-tranbia hibridoak T13 linea handitzeko dira, eta Acheres herriraino luzatuko da linea.
Parisko garraio-agintaritzak 150 milioi euro baino gehiagoko kontratua esleitu dio CAFi T13 linearako 15 tren-tranbia unitate hornitzeko. Kontratuak, gainera, flotarako ordezko piezak eta tren gehiago hornitzeko aukera ere jasotzen ditu, Gipuzkoako konpainiak asteazken honetan jakitera eman duenez.
Hiriko kale eta plataformetan zein ohiko trenbideetan zirkulatzeko diseinatutako 15 tren-tranbia hibridoak T13 linea zabaltzeko bideratuko dira; Acheres herriraino luzatuko da hori.
2022an inauguratutako T13 lineak Parisko Grand Contournement Ouest (GCO) eremuan ematen du zerbitzua, eta egunero lotzen ditu Saint-Germain-en-Laye eta Saint-Cyr-l'École udalerriak, Yvelines departamenduan. Ibilbidean Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly eta Versailles udalerriak ere zeharkatzen ditu. Lineak eskualdeko garraioaren interoperabilitatea errazten du, TER, RER eta autobus-lineekin konexioa baitu.
Erosoa eta irisgarria
CAFen URBOS tranbia-plataforman oinarrituta, proposatutako material gurpildunak zazpi modulu artikulatu izango ditu, bost bogieren gainean muntatuta. 42 metroko luzera eta 2,65 metroko zabalera izango dituzte unitateek, eta, guztira, 256 bidaiarirentzako tokia izango dute: 86 eserleku eta zutik joateko 170 plaza. Gainera, unitateen % 75ek zoru baxua izango dute, mugikortasun urriko pertsonei sarbidea eta barruko mugikortasuna errazteko.
Bidaiariek klimatizazio-sistema eta ateen gainean eta nasan kokatutako informazio dinamikoko pantailak ere izango dituzte.
Azpiegitura berria CAFek Bagnères-de-Bigorren duen lantegian egitea aurreikusi da, Pirinio Garaiak eskualdean.
Kontratu berri hori CAFek urte honen hasieran SNCF Voyageursekin Régiolis plataformako eskualdeko 10 tren hornitzeko sinatutako kontratuari gehitu behar zaio (Akitania Berria eskualderako).
Proiektu horien guztien bidez, "CAFek Frantzian duen presentzia industriala eta komertziala indartu du, eta merkatu hori konpainiaren merkatu nagusietako bat bihurtu da", enpresak nabarmendu duenez.
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