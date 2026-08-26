Adjudican a CAF el suministro de 15 trenes-tram para la región parisina por 150 millones

La autoridad de transporte de Paris Île-de-France Mobilités ha adjudicado a CAF un contrato por más de 150 millones de euros para el suministro de 15 unidades de trenes-tram para la línea T13, que incluye además la opción del abastecimiento de repuestos para la flota, así como trenes adicionales, ha informado este miércoles la compañía guipuzcoana.

Los 15 trenes-tram -vehículos ferroviarios híbridos diseñados para circular tanto por las calles y plataformas urbanas como por las vías de un tren convencional- están destinados a la ampliación de la línea T13, cuyo recorrido se extenderá hasta la localidad de Achères.

Inaugurada en 2022, esta línea da servicio al área del Grand Contournement Ouest (GCO) de París y conecta diariamente las localidades de Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyrl’École, en el departamento de Yvelines, pasando por Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles. La línea facilita, además, la interoperabilidad del transporte en la región, ya que conecta con las líneas TER, RER y de autobús.

Comodidad y accesibilidad

Basado en la plataforma de tranvía URBOS de CAF, el material rodante propuesto constará de siete módulos articulados sobre cinco bogies.

Con una longitud de 42 metros y una anchura de 2,65 metros, las unidades ofrecerán una capacidad total de 86 plazas sentadas y 170 de pie, además de disponer de piso bajo en el 75 % de las unidades, lo que facilita el acceso y la circulación de personas con movilidad reducida (PMR).

Las unidades cuentan además con un sistema de climatización y de pantallas de información situadas sobre las puertas y en el andén.

El nuevo material rodante está previsto que sea fabricado en la planta que CAF tiene en Bagnères-de-Bigorre, en la región de Altos Pirineos.

Este nuevo contrato, se une al firmado por CAF a principio de este año para el suministro de 10 trenes regionales de la plataforma Régiolis a SNCF Voyageurs para la región de Nueva Aquitania.

Todo ello, "ha contribuido a fortalecer la presencia industrial y comercial de CAF en Francia", que se ha convertido en uno de los principales mercados de la compañía, precisa la empresa.