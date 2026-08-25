Volkswagen Navarra pone en marcha un turno adicional de fin de semana

Volkswagen Navarra ha informado este martes de que, ante el elevado volumen de producción previsto para 2027, continúa con la puesta en marcha del turno adicional de fin de semana anunciado a principios de año.

Para su organización, han reabierto las inscripciones dirigidas a la plantilla de Volkswagen Navarra.

Asimismo, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal, la compañía abrirá la bolsa de empleo mañana día 26; para ello, la compañía ha informado que las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de Volkswagen Navarra.

La compañía ha asegurado que Volkswagen Navarra y el Gobierno de Navarra "colaborarán en la formación de los trabajadores necesarios para la puesta en marcha de este turno adicional".