Los carburantes disparan la inflación al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde 2023
El repunte, de siete décimas frente a julio (3,6 %), sitúa la inflación en su nivel más alto desde febrero de 2023. También ha influido, aunque en menor medida, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que han bajado menos en agosto.
Los precios han aumentado en España un 4,3 % en agosto respecto al mismo mes de 2025, impulsados por el encarecimiento de los carburantes. El repunte, de siete décimas frente a julio (3,6 %), sitúa la inflación en su nivel más alto desde febrero de 2023.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de este mes, que ha estado marcado por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, unos productos que en agosto de 2025 se abarataron.
También ha influido, aunque en menor medida, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que han bajado menos en agosto de lo que lo hicieron en ese mismo mes del pasado año, aunque el INE no ofrecerá la información detallada hasta el próximo 15 de septiembre.
El dato adelantado de agosto apunta a una aceleración de la inflación, que ya había aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 %, impulsada por el encarecimiento de los productos energéticos debido tanto a la persistencia del conflicto en Oriente Medio como al inicio de la retirada de las medidas fiscales de apoyo.
El Ministerio de Economía achaca el repunte de los precios de agosto al encarecimiento de los carburantes por el impacto del conflicto en Oriente Medio y, en ese sentido, apunta que este no se ha trasladado a la inflación subyacente.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno "mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española" junto a agentes sociales y sectores afectados y ha recordado que las medidas de apoyo recogidas en el Plan de Respuesta continúan vigentes.
Descuento para el diésel
En el mes de agosto, los carburantes han disfrutado de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 10 céntimos el litro, algo inferior al de julio (15 céntimos el litro), tal y como preveía el Plan de Respuesta al conflicto.
Este proceso de retirada progresiva de las medidas de apoyo debía continuar en septiembre, con un descuento de 5 céntimos el litro, hasta desaparecer completamente el 1 de octubre, ya que el decreto vigente solo regula las ayudas fiscales hasta el final de septiembre.
Cláusula de salvaguardia
Sin embargo, la fuerte subida del precio del gasóleo de julio activó la cláusula de salvaguardia, por lo que a partir del 1 de septiembre la rebaja del impuesto de hidrocarburos para este producto será de 20 céntimos por litro, en lugar de los 5 céntimos previstos para ese mes.
De acuerdo a esta cláusula, si el precio de algún carburante subía más de un 15 % en junio, su descuento se elevaría a 20 céntimos el litro en agosto, y si lo hacía en julio, el descuento ampliado se aplicaría en septiembre.
Así ha sucedido para el gasóleo (subió un 15,7 % en julio), pero no para la gasolina (7,3 % en ese mes), por lo que su descuento en septiembre será de 5 céntimos, tal y como estaba previsto.
El decreto no prevé la activación de la cláusula con los datos de inflación de agosto, ya que lo detalles no se conocerán hasta el 15 de septiembre y el plan solo abarca hasta el final de ese mes.
Por lo que respecta a la electricidad y el gas, continuarán con el IVA general del 21 %, ya que sus precios no superaron en julio el umbral del 15 % exigido para aplicar el IVA reducido del 10 %.
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