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Agricultores de Álava y Treviño salen con sus tractores para pedir la declaración de zona de sequía

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Gasteiz Traktoreak argazkia
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Euskaraz irakurri: Arabako eta Trebiñuko nekazariak traktoreekin atera dira lehorte-eremua izendatzeko eskatzera

EITB

Última actualización

Decenas de profesionales del campo se han dado cita en Vitoria-Gasteiz, respondiendo a la convocatoria de Ataca (Asociación Treviño y Álava por el Campo). Piden al Gobierno Vasco que declare la zona de sequía para poder acceder a ayudas específicas y poder hacer frente así a las consecuencias de la sequía y las olas de calor, problemas que se suman a otros previos y "estructurales". 

Araba-Álava Agricultura Ganadería Sequía Olas de calor Gobierno Vasco Economía

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