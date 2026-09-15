Petrolioaren prezioak gora egiten jarraitzen du, eta Brenta 107 dolarretik gora iritsi da
Saudi Arabiako oliobide garrantzitsu bat itxi ostean, egoerak okerrera egin du, eta erregaiek ere garestitzen jarraitzen dute, litroko 1,9 euro inguruko batez besteko prezioarekin.
Brent petrolioaren prezioa, Europan erreferentzia dena, % 1,6 baino gehiago garestitu da Europako burtsak ireki aurretik, upel bakoitzeko 107,3 dolarrean kokatzeraino, Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldeko oliobidea aldi baterako itxi dutelako eta petrolio-ontziek Ormuzeko itsasartea zeharkatzeko zailtasunak dituztelako.
Bestalde, AEBn erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolioaren prezioa % 1,7 baino gehiago igo da, upeleko 103,1 dolarrera.
Iraketik droneekin erasoak jasan ondoren, Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldea oliobidea aldi baterako itxi zuten joan den larunbatean. Azpiegitura horrek ahalbidetu du azken hilabeteetan petrolioa Saudi Arabiako ekialdeko ustiategietatik Yanbuko esportazio-instalazioetara eramatea, Itsaso Gorrira.
Bide horren garrantzia handitu egin da AEBren eta Iranen arteko gerra hasi zenetik eta Ormuzeko itsasartea itxi zenetik; izan ere, Saudi Arabiak oliobidea erabili du egunero bost milioi petrolio upel inguru handik bideratzeko, Persiar Golkoko bideak itxita.
Oliobide hori geldirik, eta petrolio ontziek Ormuzeko itsasartean dituzten zailtasunekin, Brent petrolioa azken lau hilabeteetako prezio garestienera iritsi da.
Erregaiek gora egin dute
Aldi berean, nabarmendu behar da erregaiek ere gora egiten jarraitzen dutela eta erregaia gero eta garestiago dagoela. 95 gasolinak litroko 1,9 euroko prezioa du batez beste Espainiako Estatuan, eta diesela 1,87 euroan dago.
Igoera horri gehitu behar zaio erregaientzako laguntzak amaitzear direla: gasolinaren hobaria bost zentimokoa da orain litroko, eta dieselarena hogei zentimokoa, eta biak irailaren amaieran bukatuko dira.
Zure interesekoa izan daiteke
KPIa % 4,5 igo da abuztuan Euskadin eta % 4,2 Nafarroan
Azken 3 urteetako mailarik altuenean dago urte arteko indizea. Batez ere erregaien igoerak eragin du KPIaren gorakada.
Oiartzunen izandako istripuan hildako gizona lanean ari zen ezbeharra gertatu zenean
Biktima 61 urteko azpeitiar bat da. Antza, gasolindegiko zutoin baten kontra talka egin zuen laneko furgonetarekin.
Ondarroako itsas zabaleko flotak berehalako irtenbideak eskatu dizkio Espainiako Arrantza Ministerioari
"Gasolioaren prezioaren igoerak blokeatuta uzten gaitu, gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea baitakar", esan du Ondarroako itsas zabaleko flotaren gerente Mikel Ortizek, eta zehaztu du, batez beste, astean 20.000 euro inguru ari direla galtzen arrantzara ateratzen diren itsasontziak.
ELAk zerbitzu publikoak hobetzeko premiazko neurriak eskatu dizkio Pradalesi, eta gutxieneko soldataren aldeko urratsak galdegin ditu
Mikel Lakuntzak politika publikoetan "norabide aldaketa" eskatu dio lehendakariari, zerbitzu publikoen "gainbehera" lehengoratzeko eta patronalari presioa egiteko, Euskadin gutxieneko soldata ezar dadin.
LAB: Pradalesen Gobernuak "suspentso atera du" langileen aldeko politiketan
Garbiñe Aranburuk zalantzan jarri du lehendakariarekin egindako bilera-sortaren sinesgarritasuna, eta elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko legea bertan behera uzteko eskatu dio Imanol Pradalesi.
EHUren intersindikalak salatu du Unibertsitate Lege berriak unibertsitate publikoari beharrean, pribatuari egiten diola mesede
Sindikatuok "kezka handia" agertu dute Unibertsitate Lege berriarekin, eta salatu unibertsitate pribatuei diru publikoa jasotzeko bidea errazten diela, publikoaren kaltetan. Hain justu, EHUren "arazo larriena azpifinantzaketa" dela nabarmendu dute.
Greba deitu dute Bizkaiko metal merkataritzan urriaren 7rako, lan hitzarmen berri baten alde
ELA, UGT, CCOO eta LAB sindikatuek soldatak KPIaren arabera eguneratzea eta lanaldia Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1.725 orduetara murriztea.
Gipuzkoako gasolindegietako langileak kalera atera dira lan-hitzarmen berriaren alde
Gipuzkoako gasolindegietako langileek elkarretaratzea egin dute Lan Harremanen Kontseiluaren egoitzaren aurrean, hitzarmen berriaren negoziazioen blokeoa salatzeko. Ia bi urteko prozesuaren ostean, langileak kexu dira patronalak ez duelako erakusten elkarrizketarako borondaterik. Akordiorik lortu ezean, iragarri dute datozen asteetan mobilizazioak areagotu ditzaketela.
Inoizko mahats bilketarik goiztiarrena egin dute Arabako Errioxan, klima aldaketak eraginda
Tenperatura altuak izan dira eta ez du ia euririk egin. Horren ondorioz, apenas egon da onddoek eragindako gaixotasunik, eta mahatsaren kalitatea "bikaina" da. Ifrentzuan, baldintza meteorologikoek alkohol graduazioa igoarazi dute; "upategian konpentsatu beharko dute hori", azaldu dute.