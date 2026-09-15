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Petrolioaren prezioak gora egiten jarraitzen du, eta Brenta 107 dolarretik gora iritsi da

Saudi Arabiako oliobide garrantzitsu bat itxi ostean, egoerak okerrera egin du, eta erregaiek ere garestitzen jarraitzen dute, litroko 1,9 euro inguruko batez besteko prezioarekin.

petroleo petrolioa
Petrolio-findegia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Brent petrolioaren prezioa, Europan erreferentzia dena, % 1,6 baino gehiago garestitu da Europako burtsak ireki aurretik, upel bakoitzeko 107,3 dolarrean kokatzeraino, Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldeko oliobidea aldi baterako itxi dutelako eta petrolio-ontziek Ormuzeko itsasartea zeharkatzeko zailtasunak dituztelako.

Bestalde, AEBn erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolioaren prezioa % 1,7 baino gehiago igo da, upeleko 103,1 dolarrera.

Iraketik droneekin erasoak jasan ondoren, Saudi Arabiako Ekialde-Mendebaldea oliobidea aldi baterako itxi zuten joan den larunbatean. Azpiegitura horrek ahalbidetu du azken hilabeteetan petrolioa Saudi Arabiako ekialdeko ustiategietatik Yanbuko esportazio-instalazioetara eramatea, Itsaso Gorrira.

Bide horren garrantzia handitu egin da AEBren eta Iranen arteko gerra hasi zenetik eta Ormuzeko itsasartea itxi zenetik; izan ere, Saudi Arabiak oliobidea erabili du egunero bost milioi petrolio upel inguru handik bideratzeko, Persiar Golkoko bideak itxita.

Oliobide hori geldirik, eta petrolio ontziek Ormuzeko itsasartean dituzten zailtasunekin, Brent petrolioa azken lau hilabeteetako prezio garestienera iritsi da.

Erregaiek gora egin dute

Aldi berean, nabarmendu behar da erregaiek ere gora egiten jarraitzen dutela eta erregaia gero eta garestiago dagoela. 95 gasolinak litroko 1,9 euroko prezioa du batez beste Espainiako Estatuan, eta diesela 1,87 euroan dago.

Igoera horri gehitu behar zaio erregaientzako laguntzak amaitzear direla: gasolinaren hobaria bost zentimokoa da orain litroko, eta dieselarena hogei zentimokoa, eta biak irailaren amaieran bukatuko dira. 

Petrolio Energia Ekialde Hurbila Ekonomia

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