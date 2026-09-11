NAFARROAKO VOLKSWAGEN
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Bateriekin izandako intzidentzia batek auto elektrikoen ekoizpena geldiarazi du Nafarroako Volkswagenen

Hornitzaileak arazoa konpondu du eta normaltasunez ekoizten ari da; hortaz, Nafarroako Volkswagenek jarduerari "berehala" ekitea espero du.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

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Noaingo Garraio Hirian dagoen Mobis enpresak ekoizten dituen baterietan izandako gorabehera batek Nafarroako Volkswageneko modelo elektrikoen ekoizpena etenarazi du ostegun honetatik: Škoda Epiq modeloarena eta ID.Cross modeloaren aurreserieena, hain zuzen ere.

Enpresak adierazi duenez, horrelako gorabeherak ohikoak dira modelo berriekin, lantegiko 'abiarazte-kurba' amaitu arte. "Hornitzaileei pieza berriak eskatzen dizkiezu, eta fabrikazio-prozesuetan beti izaten dira gorabeherak", nabarmendu dute.

Ildo horretan, azaldu dute Mobisek arazoa identifikatu eta konpondu duela dagoeneko, eta normaltasunez ekoizten ari dela, "beraz, modelo elektrikoen ekoizpena berehala berrabiaraziko da".

Nafarroako Volkswageneko ELAko ordezkari Igor Peñalverrek azaldu duenez, "egoera normala" da, eta dagoeneko bizi izan dute antzeko egoerarik beste modelo batzuen abiarazteetan.

Volkswagen Nafarroa Ekonomia

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