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UGTk enpresen irabaziak soldatetara bideratzeko eskatu dio Pradalesi

Iragarkia
GRAFCAV8309. VITORIA, 11/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (id, continúa con su ronda de contactos con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. En el día de hoy se reúne con los sindicatos, comenzando por el representante de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Manuel López (i). EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

UGT Euskadiko batzorde kudeatzaileko presidente Jose Manuel «Tximi» Lopezek enpresa handien irabaziak langileen soldatetan islatu behar direla defendatu du Imanol Pradales lehendakariaren aurrean, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio bitartekari lanak egin ditzala euskal patronala hitzarmenen bidezko gutxieneko soldata interprofesionala negoziatzera esertzeko.

UGT Imanol Pradales Soldatak Ekonomia

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