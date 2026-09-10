"Eusko Jaurlaritzak ez du Osakidetzaren kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik"
SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek bost greba egun iragarri dituzte urritik abendura bitartean, Osakidetzako kolektibo guztientzako lan-baldintza hobeak eta "benetako edukiak dituen benetako negoziazioa" aldarrikatzeko.
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2.000 pertsonak baino gehiagok eman dute izena Osakidetzaren Bizi programan, suizidioa prebenitzeko
Osasun Sailak ekimen berriak jarri ditu martxan Euskadin suizidioaren aurrean, hala nola familiei eta irakasleei zuzendutako online prestakuntza bat, alerta-seinaleak garaiz detektatzeko. Suizidio-saiakera berrien jarraipen-protokoloak, berriz, 4.000 pertsona inguru artatu ditu jada.
Osakidetzako sindikatuek bost greba egun deitu dituzte urritik abendura bitartean
Osakidetzako langile guztientzako lan-baldintza hobeak aldarrikatuko dituzte. Urriaren 30ean eta abenduaren 14an greba egitera daude deituta Osakidetzako langile guztiak, abenduaren 9an Arabakoak, abenduaren 10ean Bizkaikoak eta abenduaren 11n, berriz, Gipuzkoakoak.
Osakidetzako lan-eskaintzaren bigarren faseko probak azaroko hiru asteburutan egingo dira
Hautaketa-probak azaroaren 6, 7, 8, 21, 22 eta 27an egingo dira, aurrez aurreko sei jardunalditan banatuta. Probak Barakaldoko BECen eta Arabako Campusean egingo dira.
Osakidetzako gehiengo sindikalak udazkenerako mobilizazioak iragarriko ditu gaur
SATSEk, ELAk, LABek, CCOOk eta UGTk gaur emango dute jakitera datozen hilabeteetarako protesta-egutegia, Osakidetzako kolektibo guztientzat lan-hobekuntzak eskatzeko. Sindikatuak kritikoak dira Osasun Sailaren eta medikuen sindikatuaren artean lortutako akordioarekin, eta profesional guztientzako hitzarmena eskatzen dute.
Brent upelak 100 dolarren langa gainditu du, uztailetik lehen aldiz, AEBren eta Iranen arteko eraso berrien ondorioz
Europan erreferentzia den Brent petrolio-upelak ia % 13ko igoera izan du hilabete honetan, eta duela urtebete baino % 50 garestiagoa da.
Gasteizko epaitegi batek berretsi du taxiek guardiak egin behar dituztela, "interes orokorragatik"
Udal dekretu berriaren aurka 65 taxilarik jarritako helegitea atzera bota du epaileak. Udalak argitu du dekretu hori egun etenda dagoela, baina dagoeneko lanean ari dela indarrean jartzeko.
LGS propioa borrokatzea eta sektore publikoa hobetzeko mobilizazio indartsuak egitea, ELAren urteko lehentasunak
Torres lehendakariordearen Elkarrizketa Sozialerako Legea bertan behera uzteko eskatuko dio sindikatuak lehendakariari, "ELA eta LAB zigortzeko erabili nahi delako".
Irailaren 17an eta 18an mobilizazio gehiago egingo dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek
ELAk deituta, grebalariek hainbat protesta ekintza egingo dituzte zinema jaialdiaren inaugurazio egunean eta bezperan. Sindikatuak salatu du negoziazio mahaia "blokeatuta" dagoela eta Aldundiari "berehala esku hartzeko" eskatu dio.
Etxebizitza eskaria biztanleria baino zazpi aldiz gehiago hazi da Euskadin
Egoera horri irtenbidea emate aldera, bi sailburuek aurreratu dute Eusko Jaurlaritzak "etxebizitza hutsen aurka" borrokatuko duela; alde batetik, zerga fiskalekin, eta bestetik, merkatura ateratzen ez diren etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua jarrita.