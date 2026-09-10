Lan-gatazka
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"Eusko Jaurlaritzak ez du Osakidetzaren kolektibo guztien egoera hobetzeko borondaterik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek bost greba egun iragarri dituzte urritik abendura bitartean, Osakidetzako kolektibo guztientzako lan-baldintza hobeak eta "benetako edukiak dituen benetako negoziazioa" aldarrikatzeko.

Osakidetza Grebak Sindikatuak Ekonomia

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