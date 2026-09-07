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Etxebizitza eskaria biztanleria baino zazpi aldiz gehiago hazi da Euskadin

Egoera horri irtenbidea emate aldera, bi sailburuek aurreratu dute Eusko Jaurlaritzak "etxebizitza hutsen aurka" borrokatuko duela; alde batetik, zerga fiskalekin, eta bestetik, merkatura ateratzen ez diren etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua jarrita.

Etxebizitza vivienda EFE
Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza eskaria biztanleria baino zazpi gehiago hazi da Euskadin, azken urteotan familien eredua nabarmen aldatu delako. Gaur egun familiak txikiagoak dira eta geroz eta pertsona gehiago bizi dira bakarrik.  

Hori azaldu dute, behinik behin, Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean.

Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 bitartean Euskadiko biztanleria % 1 hazi zen, eta etxebizitza eskaria, berriz, % 7. Denbora tarte berean, etxebizitza eskaintza % 1 baino ez zen hazi.

Neurriak

Egoera horri irtenbidea emate aldera, bi sailburuek aurreratu dute Eusko Jaurlaritzak "etxebizitza hutsen aurka" borrokatuko duela; alde batetik, zerga fiskalekin —"emaitzak ematen ari dira", adierazi du Itxasok —, eta bestetik, merkatura ateratzen ez diren etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua jarrita.

Era berean, "bi edo hiru logelako" etxeetan bakarrik bizi diren adinekoak ondo hornitutako baina tamaina txikiagoko duten bizitokietan sartu nahi dituzte.

Nolanahi ere, lurzoruaren aferan egin dute batez ere azpimarra, eta gogora ekarri dute iaz aldatu egin zela EAEko Etxebizitzaren 2006ko Legea hirigintza izapideak arindu eta errazteko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.

Gainera, nabarmendu dute etxebizitza eremu tentsionatuak dauden udalerrietan "alokairuak ugaritu eta errentak moteldu" direla.

 

Gipuzkoa Bizkaia Ekonomia Araba Etxebizitza

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