Tubos Reunidos
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Tubos Reunidos erosteko eskaintzak aurkezteko epea luzatu du konkurtso-administratzaileak

Enpresa erosteko interesa erakutsi omen dute hainbat eroslek. Hortaz, irailaren 30era arte luzatu du enpresaren informazioa eskuratzeko epea, eta urriaren 7ra arte eskaintzak aurkeztekoa.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Tubos Reunidosen Amurrioko egoitzaren irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Konkurtso-administratzaileak epaileari jakinarazi dio Tubos Reunidosen epeak luzatu dituela eskaintzak aurkezteko, hainbat erosleren interesa dela eta, ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Hala, konkurtso-administratzaileak irailaren 30eko 23:59ra arte luzatu du enpresaren informazioa eskuratzeko balizko erosleek duten epea (Data Room), eta urriaren 7ko 14:00ak arte eskaintzak aurkezteko.

Tubos Reunidos erosi nahi dutenek Konfidentzialtasun Gutuna sinatu dute eta konpainiari buruzko informazioa eskuratzeko aukera dute. Orain, urriaren hasierara arteko epea dute lehen eskaintza aurkezteko.

Epe berriak asteazken honetan jakinarazi zaizkie interesdunei eta Epaitegiari.

Zer baloratuko da erosketa-eskaintza bat onartzeko?

Eskaintzak baloratzeko administratzaileak honako hau izango du kontuan: jardueraren jarraitutasuna, negozioaren kohesioa eta interesdun guztientzako itzuleraren maximizazioa, enpleguari eta lan-baldintzei eustea eta pasiboak beren gain hartzea, bai nahitaez subrogatu beharrekoak, bai eskaintzaileak bere gain har ditzakeenak, konkurtso-pasiboa murrizteko faktore gisa.

Azken eskaintzak jarduera gutxienez 2 urtez mantentzeko konpromisoa jaso beharko du.

Talde osoan eskaintza bat lortzen ez bada, irekita uzten da bitarteko perimetroetan eskaintza egituratuak egoteko aukera, hau da, eskaintza egin dezaketenek produkzio-unitateren batera soilik mugatzeko aukera.

Izan ere, bi lantegi nagusien egoera, Amurriokoa (Araba) eta Trapagarangoa (Bizkaia), oso desberdina da: Arabakoa Bizkaikoa baino okerrago dago; izan ere, zuzendaritzak planteatutako EEEak 274 irteera aurreikusi zituen hasieran Amurrion eta 27 bakarrik Trapagaranen.

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Industria Araba Bizkaia Ekonomia

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