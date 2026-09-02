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Medikuen sindikatuek greba mugagabea egitea erabaki dute

Oraindik ez da zehaztu noiz eta nola egingo duten protesta. Dirudienez, iraila baztertu dute greba egiteko. Euskadiko Sendagileen Sindikatuak mobilizazio-deialdiarekin bat egingo du, orain arte bezala. 

Medikuen protestak. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Medikuen sindikatuak biltzen dituen greba batzordeak aho batez erabaki du greba mugagabea deitzea, baina oraindik ez dute protestaren data eta modua zehaztu.

Dirudienez, iraila baztertu dute greba egiteko. Sindikatuek xehetasunak aztertuko dituzte, eta hurrengo bileretara arte itxaron beharko da deialdiaren berri izateko.

Euskadiko Sendagileen Sindikatuak mobilizazio-deialdiarekin bat egingo du, orain arte bezala. Izan ere, lan-gatazka hasi zenetik, Estatu mailako greba-batzordearen gehiengoak erabakitzen duenarekin bat egin izan du beti. Hala ere, baliteke Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako grebaren jarraipena murritzagoa izatea, uztailean sindikatuek eta Osakidetzak aurreakordio bat sinatu zutelako, eta ikasturte hasierarekin aplikatu beharko litzateke.

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