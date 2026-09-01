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Arropagintza azkar eta merkearen gaineko zerga berria ezarri dute Frantzian

Sheinek eta Temuk, besteak beste, jantzi bakoitzeko 50 zentimo eta 12 euro arteko zigor-tasak ordaindu beharko dituzte gaurtik aurrera.
GUANGZHOU (China), 26/08/2026.- A man pulls a cart past the logo of SHEIN as seen outside of a building in Guangzhou, in the province of Guangdong, China, 26 August 2026. Shein Global Holdings Ltd. is scheduled to begin trading on the Hong Kong Stock Exchange on 01 September 2026. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Langile bat, karga-orga bat dakarrela, Kantongo (Txina) Shein enpresaren instalazioen aurrean.

EITB

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Ipar Euskal Herrian bezala, Frantziako Estatu osoan astearte honetan sartu da indarrean arropagintza azkar eta merkearen gaineko zerga berria. Neurriak bereziki Asiako plataforma handiei eragingo die, hala nola Shein, Temu eta AliExpress konpainiei, eta produktu bakoitzaren prezioaren gainean 0,50 eurotik 12 eurora bitarteko zigor-tasak ezarriko ditu gaurtik aurrera Frantziako Gobernuak.

Helburua da ehungintza-industria jasangarria bultzatzea eta erabili eta botatzeko kontsumo masiboa geldiaraztea.

Zer aldagaik zehaztuko dute zerga hori?

Jantzi bakoitzaren prezioaren gainean ezarritako zerga bi aldagaik zehaztuko dute: batetik, komertzializatutako arropa kopuruak eta, bestetik, arropa hori konpontzeak eragiten duen gastuak. Bigarren puntu horretan, markek eskaintzen dituzten konponketa-zerbitzuen erabilgarritasuna baloratuko da, bai eta produktuaren salmenta-prezioaren eta konponketa horietarako ezarritako erreferentziazko mugaren arteko harremana ere. 

Prezioak hain txikiak izanik arropa konpontzeko pizgarririk geratzen ez denean, errekargua automatikoki aplikatuko da. Gauzak horrela, aurten 50 zentimoko tasa ordaindu beharko da barruko arropagatik, 2 euro kamisetengatik, eta 9 euro galtza bakero bakoitzeko. 

Formalki, eta diskriminaziorik ezaren printzipioa bermatze aldera, neurri hori ez dago zuzenduta berariaz Asiako enpresetara, gisa horretarako praktikak erabiltzen dituztenetara baizik; alabaina, praktikan, Txinako plataforma handiak izango dira kaltetu nagusiak.

Frantziako Gobernua Europako erakundeekin ari da lanean neurri hori edo antzeko bat Europar Batasun osora zabaltzeko, pakete txikien prezioei ezarritako zergarekin egin zuen bezalaxe; izan ere, fardel horiek gehienetan Txinatik bidalitako ehungintza-produktuak izaten dituzte barruan. Asmoa da galbahe hori pixkanaka igotzea, 2030ean jantzi bakoitzeko ia 20 eurora (19,50 euro) iritsi arte.

Frantzia Merkataritza Iparralde Ekonomia

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