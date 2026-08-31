Garamendik (CEOE) uste du “hipererregulazioa” sektore digitalaren “drama handia” dela
Adierazi du eremu publikoak ez duela "gidatu" behar gai honetan, enpresei "lagundu" baizik.
Antonio Garamendi CEOEko presidenteak ohartarazi du "hipererregulazioa" sektore digitalak pairatzen duen "drama handia" dela, "inbertsio eta berrikuntzaren galga izugarria" den "legegintza basoan" murgilduta baitago.
Hala adierazi du Informazioaren, Komunikazioaren eta Elektronikaren Teknologien Enpresen Sektore Anitzeko Elkarteak (AMETIC) Ekonomia Digitalaren eta Telekomunikazioen 40. Topaketan. Ekimena astelehen honetan hasi da Santanderren, Menendez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatearen (UIMP) programazioaren barruan.
Gainera, Pedro Piquerasekin izan duen elkarrizketan, AMETICen Topaketaren arduraduna bera baita, arlo horretan arauketa batzuk "mundu mailakoak" izan behar direla uste du, bestela, "ez dute ezertarako balio".
"Espainian gai etikoa arautu nahi badugu ere, Europak nahi ez badu, Estatu Batuek nahi ez badute edo Txinak edo Indiak nahi ez badute... benetan ez du ezertarako balio", adierazi du Garamendik.
Bestalde, ohartarazi du berrikuntzak finantzaketa behar duela, eta, horretarako, "egonkortasuna" behar dela, enpresa-munduak inbertitzearen alde egin dezan eta "fidagarritasunez eta errentagarritasunez" egin ahal izan dezan. Horretarako, "ekosistema" bat egon behar da, inbertsio hori indartuko duena.
Testuinguru horretan, adierazi du eremu publikoak ez duela "gidatu" behar gai honetan, enpresei "lagundu" baizik. "Ez dugu limosnarik nahi, lan egiten eta kudeatzen uztea baizik, eta hori oso ondo egiten dakigu", esan du.
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