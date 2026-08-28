Gipuzkoa
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Mingain urdinaren beste foku bat atzeman dute Irungo ardi-ustiategi batean

Gaixotasun birikoa da, Reoviridae familiakoa, etxeko zein modu basatian bizi diren hausnarkariei eragiten diena.

oveja en un caserío vasco
Ardi bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak mingain urdinaren beste foku bat atzeman du Irungo (Gipuzkoa) ardi-ustiategi batean.

Animalien gaixotasun horren jakinarazpena, Espainiako Estatuan nahitaez egin beharrekoa, abuztuaren 20ko data du eta 3. serotipoari dagokio.

Mingain urdina gaixotasun biriko bat da, Reoviridae familiarena, etxeko hausnarkariei nahiz basatiei eragiten diena eta Culicoides generoko eltxo espezie batzuen ziztadagatik transmititzen dena.

Hego Euskal Herrian baieztatutako hirugarren kasua da, Barrundiako (Araba) ardi-ustiategi batean eta Orbaizetako (Nafarroa) beste batean antzemandakoen ondoren.

Gaixotasunak Animaliak Abeltzaintza Gipuzkoa Irun Ekonomia

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