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Garamendi (CEOE) señala a la "hiperregulación" como el "gran drama" del sector digital

Afirma que el ámbito público no tiene que "liderar" en este asunto, sino "ayudar y acompañar" a las empresas.
SANTANDER, 31/08/2026.- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en el 40 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic, en el que durante tres días se dan cita representantes de administraciones públicas, de empresas y expertos del sector tecnológico. EFE/ Román G. Aguilera
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Garamendik (CEOE) uste du “hipererregulazioa” sektore digitalaren “drama handia” dela

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que la "hiperregulación" es el "gran drama" que sufre el sector digital, inmerso en un "bosque legislativo" que constituye un "freno brutal a la inversión y a la innovación".

Así lo ha señalado durante su intervención en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC), que ha arrancado este lunes en Santander dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

 Además, durante el diálogo que ha mantenido con Pedro Piqueras, que es el encargado de conducir el Encuentro de AMETIC, ha considerado que, en este ámbito, hay regulaciones que deben ser "mundiales" ya que, de lo contrario, si no "no valen para nada".

"Por mucho que en España queramos regular, por ejemplo, el tema ético, si Europa no quiere, si Estados Unidos no lo quiere o si no lo quiere China o India... realmente no vale para nada", ha afirmado Garamendi, que ha insistido en que "a esto (a la innovación) no lo para nadie".

Por otro lado, ha advertido de que la innovación necesita financiación, para lo que se requiere "una estabilidad" para que el mundo empresarial apueste por invertir y pueda hacerlo "con fiabilidad y rentabilidad", para lo que debe existir un "ecosistema" que lo potencie.

En este contexto, ha señalado que el ámbito público no tiene que "liderar" en este asunto, sino "ayudar y acompañar" a las empresas. "No queremos limosnas, sino que nos dejen trabajar y gestionar, que lo sabemos hacer muy bien", ha dicho.

CEOE Cantabria Economía

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