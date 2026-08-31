CONFLICTO LABORAL
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Firmado el primer convenio de residencias de Navarra: subidas salariales de hasta el 22 %

Tras cinco años de negociaciones, los sindicatos han firmado con las patronales LARES y ANEA el primer convenio colectivo foral del sector que afecta a más de 5000 personas.
residencias navarra convenio erresidentziak hitzarmena nafarroa REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/8/2026
La consejera Mari Carmen Maeztu junto a representantes sindicales y empresariales tras la firma del convenio. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Nafarroako adinekoen egoitzetako lehen lan-hitzarmena sinatu dute sindikatuek eta patronalak

Última actualización

Los sindicatos UGT, LAB y CC.OO. y las patronales LARES y ANEA han firmado el primer convenio colectivo del sector de residencias de personas mayores y centros de día de la Comunidad Foral que mejorará las condiciones salariales y laborales de las más de 5000 personas que trabajan en el mismo.

El convenio no ha sido firmado por ELA, sindicato que considera que "no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las trabajadoras". Así lo indica en un comunicado en el que señala que había propuesto vincular los incrementos salariales al IPC y esta clausula no ha sido incluida "porque para el resto de sindicatos no ha sido prioritario".

La firma definitiva ha tenido lugar este lunes después del "histórico preacuerdo alcanzado en el mes de abril tras casi cinco años de negociación, reivindicación sindical y lucha por parte de las personas trabajadoras", señalan los firmantes en diferentes comunicados.

Con una vigencia de 4 años, según destacan, mejora notablemente las tablas salariales del convenio estatal, con incrementos de hasta el 22 el primer año para las categorías con salarios más bajos y de más de un 12 % de subida salarial durante el resto de años de vigencia.

El acuerdo garantiza un salario mínimo de 1425 euros a la entrada en vigor del convenio para las gerocultoras y de 1601 euros al finalizar la vigencia del mismo. Además, incorpora mejoras en la jornada anual, que se establece en 1720 horas para 2026 hasta llegar a las 1649 horas en 2030. 

Los sindicatos firmantes, satisfechos

UGT-Servicios Públicos Navarra valora "el compromiso y trabajo realizado por el sindicato durante todos estos años para conseguir este primer convenio con el que se garantizan unas condiciones mínimas más dignas para todas las trabajadoras del sector", aunque precisa que “hay que seguir avanzando en el sector de los cuidados, un sector claramente feminizado que debemos poner en valor, mejorarlo y darle un futuro digno”.

Desde CC.OO., tras apuntar que el Gobierno de Navarra se ha comprometido a la inyección presupuestaria necesaria para que las empresas y las instituciones del sector accediesen a la firma del convenio, se exige al Ejecutivo que "haga todo lo que esté en su mano para eliminar a las empresas con ánimo de lucro de las políticas de cuidados y especialmente de las residencias".

LAB ha agradecido y felicitado a todos los trabajadores y trabajadoras que de una manera u otra han estado peleando intensamente para conseguir este convenio."Hemos demostrado que en Navarra es posible, y hemos demostrado que la estatalización es combatible: aquí tenemos el derecho y la capacidad de negociar, y LAB seguirá en ese camino dando pasos en la construcción nacional", agrega.

Navarra Gobierno de Navarra Trabajo Sindicatos Economía

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