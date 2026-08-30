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La cuesta de septiembre de este año será de las más duras de los últimos años

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Euskaraz irakurri: Aurtengo iraileko aldapa azken urteetako gogorrenetako izango da

EITB

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Con la vuelta al trabajo, las familias de Euskal Herria se enfrentan a una nueva realidad, ya que la cuesta de septiembre de este año va a ser una de las más duras de los últimos años, como muestra la inflación, que se ha situado en el 4,3%, una cifra inédita desde febrero de 2023.

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