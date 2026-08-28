En el caso de los pensionistas que compatibilicen con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33 % al 80 %. Antes de esta mejora, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25 % y el 75 %.

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos seis meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta 25 % de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.