Entra en vigor la jubilación flexible en Hego Euskal Herria que permite trabajar y cobrar la pensión
Como novedad, los autónomos también podrán acceder a esta modalidad de jubilación, que antes tenían vetado el acceso, pues sólo se le permitía a los asalariados.
El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible que permite compatibilizar trabajo y pensión ha entrado en vigor este viernes en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y en el conjunto del Estado español, con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios.
Las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.
¿Quién puede acogerse a la jubilación flexible?
Esta modalidad de jubilación podrá ser solicitada por las personas que ya hayan accedido a una pensión contributiva de jubilación y deseen volver a desarrollar una actividad laboral compatible con el cobro parcial de la pensión.
¿Y los autónomos qué?
Una de las principales novedades de la reforma es que la jubilación flexible ya no se limita únicamente al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. También podrán acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.
¿Cuándo se puede solicitar la jubilación flexible?
Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.
Mejora de los incentivos económicos
En el caso de los pensionistas que compatibilicen con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33 % al 80 %. Antes de esta mejora, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25 % y el 75 %.
La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.
Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos seis meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.
En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta 25 % de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.
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