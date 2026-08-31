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Donostiak 1813ko abuztuaren 31ko gertakariak oroituko ditu

Hiria erre eta arpilatu egin zuten, eta mila hildako zibil baino gehiago izan ziren. Ekitaldi nagusiak iluntzean izango dira, eta ETBk saio berezia eskainiko du.

Recreación del asedio y la quema de 1813 en Donostia

Setioa irudikatzen. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Gaurko egunez, baina 1813an, Espainiako Independentzia Gerran tropa aliatuek erre eta arpilatu egin zuten Donostia. Mila donostiar baino gehiago hil ziren, biktima zibilen artean, Gipuzkoako hiriburuaren historiako pasarte tragiko honetan. Gaur, oroitzapen ekitaldiak hartuko dute hiria.

Goizean, San Bizente elizan meza egingo da 11:30ean, eta ondoren, 13:00etik aurrera, lore-eskaintza.

Egun osoan antolatu dituzte ekitaldiak, baina nagusiak iluntzean izango dira. 21:00etan, Zuloaga plazan, hiriaren erreketa eta arpilatzea antzeztuko dute.

Ondoren, 21:30ean, Apaizen Pasealekuan sutea irudikatuko dute. Hiriko hainbat elizatatik kanpai hotsak entzungo dira, eta Abuztuaren 31 kaleko argiak itzali eta kandelak piztuko dira.

Amaiera gisa, San Bizente elizaren atariaren eta Santa Maria Basilikaren arteko bidea egingo dute, zuziekin, eta horrela emango diote amaiera sinbolismoz betetako eta donostiarrentzat garrantzi berezia duen egunari.

ETBk saio berezia eskainiko du 20:30etik aurrera, eta zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1 ONen eta ETB ONen. 21:00etan, ETB1en.

Donostia Gizartea

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