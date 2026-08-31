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Argindarraren faktura %19 garestitu da abuztuan, eta 2022tik izan duen mailarik altuenera iritsi da

Bero-boladetako eskariaren gorakadak eta gas naturalaren prezioaren igoerak erabiltzaileen batez besteko ordainagiria 14 euro inguru garestituko dute.

(Foto de ARCHIVO) Detalle de una factura de la luz, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los datos de Facua Consumidores en Acción. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;ENERGÍA;ELECTRICIDAD;FACTURA;HOGAR 18/8/2026

Elektrizitate-faktura. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Argindarraren faktura % 19 baino gehiago garestitu da abuztuan, iazko hilabete berarekin alderatuta, bero-boladetako eskariaren gorakadak eta gas naturalaren prezioaren igoerak eragindako gorakadak bultzatuta. Horrela, hilabete honetarako ordainagiririk garestiena bihurtu da 2022tik.

Zehazki, tarifa arautua —zortzi bat milioi etxek dute hori kontratatuta— duen erabiltzaile baten argiaren ordainagiriak % 19,04 egin du gora hilabete honetan, 2025eko abuztuarekin alderatuta. Hala, 88,81 eurokoa izango da; aurreko ekitaldiko aldi berean, ordea, 74,04 eurokoa izan zen.

Joan den uztailarekin alderatuta —orduan ere igoera nabarmena izan baitzuen argindarraren fakturak—, abuztuan % 3,65 garestitu da, hau da, 3,13 euro inguru.

Izan ere, joan den ekainera arte zertxobait arindu zen argindarraren ordainagiria, Ekialde Hurbileko gerrak izan zuen eraginari aurre egiteko martxoan onartu zen errege-dekretuaren neurrien ondorioz. Hala ere, ekainaren 1ean argindarraren gaineko BEZaren % 10eko tasa murriztua amaitu zen, eta ohiko % 21era itzuli zen, KPIaren moderazioa dela eta.

Bestalde, Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko ekainaren amaieran onartutako bigarren errege-dekretuak Energia Elektrikoa Ekoiztearen Balioaren gaineko Zerga pixkanaka murriztea aurreikusten du, guztiz ezabatu arte. Hala, % 7tik % 5era jaitsiko da 2026an, % 3,5era 2027an eta % 0ra, 2028an.

Babes-neurriak

Elektrizitatearen eta gasaren prezioek bilakaera txarra izanez gero, babes-mekanismo bat ere badago, Elektrizitatearen gaineko Zerga Bereziari eta energia-produktuen BEZari lotutako neurriak berriro aktibatzeko aukera ematen duena.

Horrela, elektrizitatearen prezioaren hilabete bateko KPI espezifikoa aurreko urteko hilabete berekoa baino % 15 baino gehiago igoko balitz, martxoan onartutako neurriak berriro aplikatuko lirateke. Hau da, elektrizitatearen, gas naturalaren, pelleten eta egurraren BEZa berriro % 21etik % 10era jaitsiko litzateke. Bestalde, Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia berriro % 5,1etik % 0,5era jaitsiko litzateke.

Handizkako merkatuko prezioak

Elektrizitatearen handizkako merkatuaren eguneko batez besteko prezioak, pool delakoak, 118 euro/MWh gainditu ditu abuztuan, 2023ko otsailetik izan duen mailarik altuena. Zenbait ordutan, bereziki eguerdian (eguzki-energiaren ekoizpenaren ondorioz), prezioak zerotik gertu edo negatiboak izan dira; gauez, berriz, 200 euro/MWh-tik gora egin dute.

Poolak eragina du araututako tarifan, nahiz eta haren pisua murriztu egin den 2024tik, etorkizuneko merkatuetako prezioak kalkuluan txertatu direlako. 2026an, etorkizuneko merkatuetako erreferentziek tarifa arautuaren kalkuluaren % 55 hartzen dute.

Elektrizitatea Ekonomia

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