Argindarraren faktura %19 garestitu da abuztuan, eta 2022tik izan duen mailarik altuenera iritsi da
Bero-boladetako eskariaren gorakadak eta gas naturalaren prezioaren igoerak erabiltzaileen batez besteko ordainagiria 14 euro inguru garestituko dute.
Argindarraren faktura % 19 baino gehiago garestitu da abuztuan, iazko hilabete berarekin alderatuta, bero-boladetako eskariaren gorakadak eta gas naturalaren prezioaren igoerak eragindako gorakadak bultzatuta. Horrela, hilabete honetarako ordainagiririk garestiena bihurtu da 2022tik.
Zehazki, tarifa arautua —zortzi bat milioi etxek dute hori kontratatuta— duen erabiltzaile baten argiaren ordainagiriak % 19,04 egin du gora hilabete honetan, 2025eko abuztuarekin alderatuta. Hala, 88,81 eurokoa izango da; aurreko ekitaldiko aldi berean, ordea, 74,04 eurokoa izan zen.
Joan den uztailarekin alderatuta —orduan ere igoera nabarmena izan baitzuen argindarraren fakturak—, abuztuan % 3,65 garestitu da, hau da, 3,13 euro inguru.
Izan ere, joan den ekainera arte zertxobait arindu zen argindarraren ordainagiria, Ekialde Hurbileko gerrak izan zuen eraginari aurre egiteko martxoan onartu zen errege-dekretuaren neurrien ondorioz. Hala ere, ekainaren 1ean argindarraren gaineko BEZaren % 10eko tasa murriztua amaitu zen, eta ohiko % 21era itzuli zen, KPIaren moderazioa dela eta.
Bestalde, Ekialde Hurbileko krisiari erantzuteko ekainaren amaieran onartutako bigarren errege-dekretuak Energia Elektrikoa Ekoiztearen Balioaren gaineko Zerga pixkanaka murriztea aurreikusten du, guztiz ezabatu arte. Hala, % 7tik % 5era jaitsiko da 2026an, % 3,5era 2027an eta % 0ra, 2028an.
Babes-neurriak
Elektrizitatearen eta gasaren prezioek bilakaera txarra izanez gero, babes-mekanismo bat ere badago, Elektrizitatearen gaineko Zerga Bereziari eta energia-produktuen BEZari lotutako neurriak berriro aktibatzeko aukera ematen duena.
Horrela, elektrizitatearen prezioaren hilabete bateko KPI espezifikoa aurreko urteko hilabete berekoa baino % 15 baino gehiago igoko balitz, martxoan onartutako neurriak berriro aplikatuko lirateke. Hau da, elektrizitatearen, gas naturalaren, pelleten eta egurraren BEZa berriro % 21etik % 10era jaitsiko litzateke. Bestalde, Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia berriro % 5,1etik % 0,5era jaitsiko litzateke.
Handizkako merkatuko prezioak
Elektrizitatearen handizkako merkatuaren eguneko batez besteko prezioak, pool delakoak, 118 euro/MWh gainditu ditu abuztuan, 2023ko otsailetik izan duen mailarik altuena. Zenbait ordutan, bereziki eguerdian (eguzki-energiaren ekoizpenaren ondorioz), prezioak zerotik gertu edo negatiboak izan dira; gauez, berriz, 200 euro/MWh-tik gora egin dute.
Poolak eragina du araututako tarifan, nahiz eta haren pisua murriztu egin den 2024tik, etorkizuneko merkatuetako prezioak kalkuluan txertatu direlako. 2026an, etorkizuneko merkatuetako erreferentziek tarifa arautuaren kalkuluaren % 55 hartzen dute.
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