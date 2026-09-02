Langabezia % 2,36 igo da Nafarroan eta % 1,19 Euskadin abuztuan
Langabezia-tasa % 1,19 igo da Araban (210 pertsona gehiago), % 1,13 Bizkaian (677 pertsona gehiago) eta % 1,32 Gipuzkoan (371 pertsona gehiago). Nafarroan, % 2,36 igo da (681 langabe gehiago).
Langabezia % 2,36 igo da Nafarroan eta % 1,19 Euskadin abuztuan, uztailarekin alderatuta, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera.
Euskadiko langabezia datuak
Abuztuan, 1.258 langabe gehiago izan ziren Euskadin, uztailean baino % 1,19 gehiago. Guztira, 106.848 langabe gehiago.
Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera, ordea, konparazioa 2025eko abuztuarekin eginez gero, Lanbiden izena eman duten pertsonen kopurua % 2,13 jaitsi da, 2321 langabe gutxiagorekin.
Uztailarekin alderatuta, erregistratutako langabeziak gora egin zuen Araban (+%1,19), 210 langabe gehiagorekin, eta guztira 1. 894 izan ziren. Bizkaian % 1,13 igo zen langabezia, 677 langabe gehiagorekin, eta 60.463ra iritsi zen; Gipuzkoan , berriz, % 1,32 igo zen, 371 pertsona gehiago baitzeuden Lanbiden izena emanda, eta guztira 28.491 lagun ziren.
Nafarroako langabezia datuak
Nafarroari dagokionez, aurreko hilean baino 681 langabe gehiago ( % 2,36) zeuden, eta azken urtean 1.134 langabe gehiago ( % 3,99) zeuden, erregistratutako 29.524 pertsonara iritsi arte.
Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokionez, abuztuan Nafarroan 323.275 afiliatu zeuden, uztailean baino 38 gutxiago (-% 0,01) eta 2025eko abuztuan baino 8.190 gehiago ( % 2,60), Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren arabera.
Nafarroako Gobernuak adierazi duenez, atzerritarren ezohiko erregularizazio-prozesutik abuztuan etorritako 1.014 pertsona inskribatu ziren, eta kopuru hori bat dator erregistratutako langabeziaren urteko hazkundearekin (1.134 langabe gehiago eta erregularizazio-prozesutik etorritako 1.014 pertsona).
Langabeziaren ezaugarriei dagokienez, alde batetik , sexuaren araberako banaketa desorekatua nabarmentzen da; izan ere, abuztuan Nafarroan langabe gisa erregistratutako hamar pertsonatik sei emakumeak dira ( % 61,5, 18.145 pertsona), eta gizonak, berriz, % 38,5 (11.379 pertsona).
Langabezia datuak, Estatuan
Estatuan, oro har, 44.419 langabe gehiago daude uztailarekin alderatuta (+% 1,92), baina 70.593 pertsona gutxiago iazko abuztuarekin alderatuta (-% 2,91). Guztira, 2.355.918 langabe daude, 2007tik abuzturako kopururik txikiena, finantza-krisiaren aurreko aldian.
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