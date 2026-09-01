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Taxilari bat hil dute tiroz Azpeitian

Gertakaria Artzubia hiribidean izan da, 20:15 inguruan. Lekukoen arabera, auto batek beste bat kolpatu du atzetik, eta kolpatutako autoko gidaria tirokatu egin dute. Ertzaintza egilearen bila ari da. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gizonezko bat hil dute gaur arratsaldean Azpeitian izandako tiroketa batean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldu duenez, su-arma batekin egindako tiro baten ondorioz hil da. 

Ertzaintzak ikerketa zabaldu du eta tiroketaren egilearen bila ari da. Ihes egin du. 

Artzubia hiribideko biribilgune batean izan da gertakaria, 20:15 inguruan. Antza, auto batek beste ibilgailu bat kolpatu du, eta ondoren, kolpatutako autoko gidaria tirokatu egin dute. 

Bertaratu diren osasun-zerbitzuak gizonezkoa suspertzen saiatu badira ere, tokian bertan zendu da. Buruan jaso du tiroa. 

Hildako gizona 30 bat urteko taxilari bat da. 

Eguneko Titularrak Azpeitia Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

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