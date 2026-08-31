Berdintasun Ministerioaren datuen arabera, 21 sexu-eraso izan dira Ceutan
Hala ere, Fiskaltzak 23 eraso zenbatu ditu, eta bederatzi biktima adingabeak direla ohartarazi du, 14 eta 17 urte bitartekoak.
Ana Redondo Berdintasun ministroak esan duenez, 21 sexu-eraso izan dira Ceutan migrazio-krisia hasi zenetik. Bost ustezko erasotzaile ikertzen ari dira.
Kongresuko Berdintasun Batzordean bere ministerioak Ceutako migrazio-krisiaren ostean egindako jardueren berri emateko egindako agerraldian, Redondok zehaztu du ustezko bost erasotzaileetatik bi magrebtarrak direla, bi espainiarrak eta bat europarra.
"Gertakari larriak dira, eta erantzun irmoa, biktimentzako babesa eta justiziaren jarduera arina eskatzen dute, bai Ceutako emakume migratzaileentzat, bai Espainiako lurralde osoko emakume eta neska guztientzat", azpimarratu du ministroak.
Hala ere, Fiskaltzak 23 sexu-eraso zenbatu ditu Ceutan, eta horietatik bederatzi biktima 14 eta 17 urte bitarteko adingabeak direla ohartarazi du.
Iturri fiskalek EFEri adierazi diotenez, orain arte, Estatuko segurtasun indarrek zortzi ustezko erasotzaile identifikatu dituzte; horietatik lau marokoarrak dira, hiru espainiarrak eta bat belgikarra, eta gainerako erasotzaileak identifikatu gabe daude.
Bestalde, Redondok zehaztu duenez, sexu-indarkerien edo salerosketaren biktimak artatzeko 24 orduko Krisi Zentroa, hiri autonomoko gobernuak kudeatzen duena, une honetan sexu-erasoen biktima diren bederatzi adingabe hartzen ari da.
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