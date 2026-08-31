Gizon bat atxilotu dute Tuteran, seme-alaba adingabeen aurrean emazteari eraso egiteagatik
Igandean hartu zuten atxilo, 01:00a aldera. Emakumeari larrialdietara lagundu zioten foruzainek, eta etxera itzuli zen ordu batzuk geroago; gizona, berriz, polizia etxera eraman zuten.
56 urteko gizon bat atxilotu dute asteburuan Tuteran, 46 urteko emazteari adin txikiko seme-alaben aurrean eraso egiteagatik.
Tuterako Udaltzaingoak jakinarazi duenez, atxiloketa igandean gertatu zen, 01:00a aldera. Emakumea larrialdietara eraman zuten, eta gizona polizia etxera.
Bestalde, ostiral arratsaldean, VIOGEN-2 indarkeria matxistaren aurkako polizia sistemari esker, Tuterako Udaltzaingoa ohartu zen gizon batek urruntze agindua urratu zuela.
Emakumeak gertatutakoaren berri eman zien foruzainei, eta biktima eta erasotzailea zeuden tabernako terrazara bertaratu ziren. Bertan, gizona irainka ari zen. Atxilotu eta polizia etxera eraman zuten, epailearen esku utzi arte.
Larunbatean hirugarren eraso bat gertatu zen. 03:00etan, zezen plazatik gertu dagoen etxebizitza batetik, "neska gazte baten oihuak eta negar zotinak" entzun ziren. 25 urteko gazteak kontatu zuen 30 urteko bikotekidearen erasoa jasan zuela.
Hori horrela, osasun zentrora eraman zuten. Ustezko erasotzailea, berriz, atxilotu eta Foruzaingoaren ziegetara eraman zuten, epailearen esku utzi arte.
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