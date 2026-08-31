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Albiste izango dira: hilabete darama Ceutako migrazio-krisiak, EITBren irratien denboraldi berria eta abuztuaren 31 Donostian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

CEUTA, 31/08/2026.- Así amanece este lunes en la playa del Trampolín de Ceuta. El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos. EFE/Reduan

Ceutako Trampolin hondartza, astelehenean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko abuztuaren 31n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Hilabete darama Ceutako migrazio-krisiak: Ceutara migratzaileak masiboki iritsi zirenetik hilabete bete denean, milaka lagun hirian geratu dira, eta horrek ondoeza sortu du bizilagun askoren artean. Manifestazioak tentsioz beteriko giroan gertatu dira.

- EITBren irratien denboraldi berria: astelehen honetan hasi da irrati-denboraldi berria Euskadi Irratian, Radio Euskadin, Radio Vitorian, Gaztean eta EITB Musikan. Denboraldion, EITBko irratiek edukiak eta zerbitzu publikoa jarriko dituzte berriro ere erdigunean. Nobedadeen artean, Mikel Rotaetxe izango da Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, Ibon Fernandezen eskutik.

- Abuztuaren 31 Donostian: Astelehen honetan, 213 urte beteko dira 1813an Napoleondar gerretako gertaera tragiko batean hiria erre eta suntsitu zenetik. Horren oroimenez, Donostiak lore-eskaintza eta desfilea egingo ditu, baita kandelen argitan egiten den zeremonia-ibilaldia ere. Astean zehar, gainera, erakusketa bat eta hiru hitzaldi antolatuko dira.

Donostia Migrazioa Gizartea

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