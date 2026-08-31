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Zauritu bat A-8ko ordainlekuan, Iurretan, bere autoak kamioi baten aurka talka egin baitu

Ezbeharra dela eta, Bilborako noranzkoan zirkulazioa motela da, eta kilometro erdiko auto-ilarak sortu dira.

Agentziak | EITB

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Gidari bat zauritu da zirkulazio-istripu batean, auto batek eta kamioi batek talka egin baitute, AP-8 autobidean, Iurretako ordainlekuan (Bizkaia), Bilborako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak astelehen honetan jakitera eman duenez.

Bizkaiko suhiltzaileak istripuaren tokira bertaratu dira, eta autoko gidariari laguntzen ari dira, ospitalera eraman aurretik.

Ezbeharra dela eta, errepideko zirkulazioa motela da eta kilometro erdiko auto-ilarak sortu dira.

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