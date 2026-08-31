Un herido tras chocar su coche contra un camión en el peaje de la A-8 en Iurreta

Un conductor ha resultado herido en un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un camión en la AP-8, a la altura del peaje de Iurreta (Bizkaia), sentido Bilbao, según ha informado este lunes el Departamento vasco de Seguridad.

Bomberos de Bizkaia se han desplazado hasta el lugar del accidente, y están asistiendo al conductor del turismo, antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

Debido al siniestro, el tráfico en la vía es lento y se están registrando pequeñas retenciones de medio kilómetro.