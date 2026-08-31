Un herido tras chocar su coche contra un camión en el peaje de la A-8 en Iurreta
Un conductor ha resultado herido en un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un camión en la AP-8, a la altura del peaje de Iurreta (Bizkaia), sentido Bilbao, según ha informado este lunes el Departamento vasco de Seguridad.
Bomberos de Bizkaia se han desplazado hasta el lugar del accidente, y están asistiendo al conductor del turismo, antes de ser trasladado a un centro hospitalario.
Debido al siniestro, el tráfico en la vía es lento y se están registrando pequeñas retenciones de medio kilómetro.
Te puede interesar
Las comparsas esperan completar "en tres días" el desmontaje "a contrarreloj" de las txosnas de Aste Nagusia
Ayer, domingo, finalizaron las fiestas de Bilbao y antes del próximo 3 de septiembre estará todo recogido.
Bilboko Konpartsak destaca como positiva la ausencia de agresiones, percances y conflictos "graves" en la Aste Nagusia
Dan la bandera azul a los técnicos de espectáculos y la marrón a ETS por su "estrategia de utilizar las fiestas de la capital bizkaína en beneficio de sus intereses".
Bruselas pone bajo mayor vigilancia a ChatGPT, Reddit y Roblox por su impacto en millones de usuarios europeos
En el caso de ChatGPT, la Comisión lo ha clasificado como un Motor de Búsqueda en Línea Muy Grande (VLOSE), lo que le obligará a cumplir requisitos adicionales de la Ley de Servicios Digitales. Entre ellos se encuentra la obligación de identificar y reducir los riesgos que puedan generar sus servicios y sistemas algorítmicos.
Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en las fiestas de Zizur Mayor
La Policía Local detuvo al individuo tras producirse los hechos, y la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación. El martes se celebrará una concentración de protesta en la localidad.
Detenida una pasajera en el aeropuerto de Bilbao por transportar 4050 cajetillas de tabaco de contrabando
Las cajetillas, valoradas en 19 440 euros, habían sido introducidas sin declara. La pasajera procedía de Luanda (Angola), vía Frankfurt (Alemania).
Será noticia: un mes de crisis migratoria en Ceuta, en marcha la nueva temporada de las radios de EITB y conmemoración del 31 de agosto en Donostia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
San Sebastián recuerda los sucesos del 31 de agosto de 1813
La ciudad fue incendiada y saqueada, y hubo más de mil muertes civiles. Los principales actos serán al anochecer, y se podrán ver en ETB.
Bilbao despide Aste Nagusia más multitudinaria con la quema de Marijaia
Tras nueve intensos días, la quema de la Marijaia ha dado por finalizada la 46 edición de Aste Nagusia. La pregonera Onintza Enbeita ha leído muy emocionada el último pregón, tras lo que la txupinera Ainhoa Urrejola ha lanzado el últimos txupin.
El mejor queso de Cabrales del año bate un nuevo récord mundial: 37 500 euros
Por tercer año consecutivo la ganadora del concurso ha sido la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve, con una pieza de más de dos kilos, y nueve meses de maduración en cueva.