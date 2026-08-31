TRÁFICO
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Un herido tras chocar su coche contra un camión en el peaje de la A-8 en Iurreta

Debido al siniestro, el tráfico en dicho tramo de la vía en sentido Bilbao es lento, y se están registrando retenciones de medio kilómetro.
Euskaraz irakurri: Zauritu bat A-8ko ordainlekuan, Iurretan, bere autoak kamioi baten aurka talka egin ostean

Agencias | EITB

Última actualización

Un conductor ha resultado herido en un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un camión en la AP-8, a la altura del peaje de Iurreta (Bizkaia), sentido Bilbao, según ha informado este lunes el Departamento vasco de Seguridad.

Bomberos de Bizkaia se han desplazado hasta el lugar del accidente, y están asistiendo al conductor del turismo, antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

Debido al siniestro, el tráfico en la vía es lento y se están registrando pequeñas retenciones de medio kilómetro.

Accidentes de Tráfico Autopista A8 Bomberos Sociedad

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