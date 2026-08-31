Bilboko Konpartsek positibotzat jo dute Aste Nagusian eraso, ezbehar eta gatazka "larririk" egon ez izana
Ikuskizunetako teknikariei bandera urdina ematen diete; marroia, berriz, ETSri, "Bizkaiko hiriburuko jaiak beren interesen mesedetan erabiltzeko estrategiagatik".
Bilboko Konpartsek 2026ko Aste Nagusiaren balorazio "positiboa" egin dute, eta aurtengo edizioa "oro har lasaia" izan dela nabarmendu dute, "ezbehar, gatazka edo eraso larririk gabekoa". Era berean, erasoen aurkako protokoloa aktibatzeko eskatu ez izana goraipatu dute, eta "hurrengo urteetan ere horrela izateko" lanean jarraituko dutela gaineratu dute.
Konpartsen federazioaren arabera, "aste festibo, oro har baketsua eta ezbeharrik larririk gabekoa" bizi izan da, eta bertan TicketBAIren ezarpena, GUKAren euskararen aldeko kanpaina eta Teknikariok-en greba nabarmendu dira.
Federazioak, halaber, "manteroen eta kale-saltzaileen kolektiboek jasan duten jazarpen instituzionala" salatu du. Azaldu duenez, haien aurkako erasoak gutxitu badira ere, diskriminazioa eta indarkeria instituzionala jasaten jarraitzen dute, baita "kriminalizatzeko saiakerak" ere. Horregatik, Bilboko Udalari eskatu diote "egiturazko arazo larri horren aurrean neurriak har ditzala eta beste aldera ez begiratzeko".
TicketBAI inposizioa
TicketBAI kanpainaren ezarpenari dagokionez, Bilboko Konpartsak eskerrak eman dizkie "barraren barruko zein kanpoko jendeari, erakutsitako pazientziagatik", baita "inposizio hori ulertzeko eta horrekin lan egiteko ahalegin ugari egin dituzten konpartsakideei" ere.
Egitarauari dagokionez, Bilboko Konpartsak nabarmendu du parte-hartzea "askotarikoa eta iaz baino handiagoa" izan dela. Haurrentzako egitarauan ere, 112 proposamen batu dituena, parte-hartzeak gora egin duela antzeman dute.
Urtero ematen dituzten bandera urdin eta marroiei dagokienez, Bilboko Konpartsak ikuskizunetako teknikari eta teknikarien grebari eman dio bandera urdina, kolektibo hori Aste Nagusiaren "oinarrizko zutabeetako bat" dela iritzita.
Aintzatespen horren bidez, "gure jaietan egiten duten lana" aitortu nahi izan dute, eta "eskatzen dituzten lan-baldintzak hobetzeko" egin duten aldarria babesten dutela adierazi dute.
ETSri kritikak
Aitzitik, bandera marroiarekin "ETSren estrategiarekiko desadostasuna" adierazi nahi izan dute. Haien esanetan, Aste Nagusia "bere interesen mesedetan" erabili du, neurri horiek langileen alde eta greba-eskubidearen gainetik hartu dituela sinetsarazten saiatuz.
"Guk argi daukagu Aste Nagusia herriarena dela eta ezin dela erabili langileen oinarrizko eskubide baten aurka egiteko", gaineratu dute.
Azkenik, "oso positibotzat" jo dute GUKA plataformak "Aste Nagusian euskara nagusi" kanpaina abian jartzeko egin duen lana, "jai-esparruan euskara bultzatzeko eta gurekin batera euskaldunontzat espazio libreak eraikitzeko".
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