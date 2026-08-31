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KIROLA ETA AMATASUNA
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Espainiako Futbol Federazioa akordio bat ixtear da ugalkortasun klinika batekin, jokalariek etorkizunean ama izateko aukerak izan ditzaten

Iragarkia
18:00 - 20:00
Eibar eta Realaren arteko partida bateko artxiboko irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Gero eta gehiago dira obozitoak atera eta gordetzeko hautua egiten duten emakumezko kirolariak. Europako liga eta klub askok akordioak dituzte ugalkortasun klinikekin eta hala nahi duen jokalariari aukera hori eskura jartzen diote. 

Gizartea

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