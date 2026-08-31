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Nafarroan harrera zentro batetik atxikitako sei urteko mutil bat erreskatatu dute

Foruzaingoak haurraren bi senide atxilotu ditu eta beste hiru pertsona ikertzen ari da, autoz egindako ihesaldi arriskutsu baten ondorioz.

CASCANTE DESDE LAGUNA DE LOR (Foto: Víctor Huete)

Agentziak | EITB

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Foruzaingoak bi pertsona atxilotu ditu eta hiru ikertzen ari da Nafarroako Erriberan, 6 urteko adingabe bat atxikitzea egotzita. Haurra Iruñeko harrera-zentro baten babespean zegoen, eta inplikatuak haren senitartekoak dira.

Iruñeko Udaltzaingoak adierazi duenez, hiriko harrera-zentroko hezitzaile batek haurra eraman zutela salatu zuen, eta horretarako erabilitako autoaren datuak eman zituen.

Aurrerantzean, agenteek errepideko bilaketa-dispositibo bat antolatu zuten. Bilaketa martxan zela ohartuta, auto susmagarriak ihesari ekin zion abiadura handian, eta agenteen eta beste gidari batzuen bizitza arriskuan jarri zuen. Patruilek adingabea atzeko eserlekuetan zihoala egiaztatu bazuten ere, ezin izan zuten autoa geldiarazi. 

Autoa Cascanteko inguruneetan aurkitu zuten eta herriko Udaltzaingoak operatibo bateratua koordinatu zuen Foruzaingoarekin. Epailearen baimenarekin, delitugileen etxebizitzan sartu, adingabea erreskatatu eta arduradunak atxilotu zituzten.

Atxiloketen ostean, agenteek egiaztatu zuten gidariak gidabaimena iraungita zuela eta aurretiaz zenbait bilaketa-agindu zituela haren kontra. Ondorioz, espetxeratu egin dute, epaileak hala aginduta. Bestalde, beste hiru pertsona, adingabe bat barne, ikerketapean dira gertakarian parte hartzeagatik.

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