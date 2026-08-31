Rescatan a un menor de seis años que había sido sustraído de un centro de acogida en Navarra
La Policía Foral ha detenido a dos personas e investiga a otras tres en la Ribera navarra en relación con la sustracción de un menor de 6 años. El niño se encontraba bajo la tutela de un centro de acogida en Pamplona, y los implicados mantienen vínculos familiares directos con él.
Los hechos se desencadenaron tras la denuncia de una educadora del centro de acogida en la Policía Municipal de Pamplona, quien aportó los datos del coche en el que se llevaron al niño.
A partir de ahí, los agentes organizaron un dispositivo de búsqueda por carretera. Al detectar la presencia policial, el conductor del coche sospechoso emprendió una huida a gran velocidad, poniendo en riesgo la vida de los agentes y de otros conductores. Durante esta peligrosa persecución, las patrullas constataron que el menor viajaba en los asientos traseros.
Finalmente, la Policía Local de Cascante localizó el automóvil y coordinó un operativo conjunto con la Policía Foral. Con la correspondiente autorización judicial, el Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) entró en la vivienda, rescató al menor y arrestó a los responsables.
Tras las detenciones, los agentes comprobaron que el conductor tenía el carné suspendido y que el varón acumulaba varias órdenes de búsqueda. Este último ya ha ingresado en prisión debido a una orden judicial pendiente. Por su parte, otras tres personas incluido otro menor de edad han quedado bajo investigación por su implicación en el suceso.
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