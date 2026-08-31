Aste Nagusia
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Las comparsas esperan completar "en tres días" el desmontaje "a contrarreloj" de las txosnas de Aste Nagusia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Konpartsek Aste Nagusiko txosnen "erlojupeko" desmuntaketa "hiru egunetan" osatzea espero dute

EITB

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Ayer, domingo, finalizaron las fiestas de Bilbao y antes del próximo 3 de septiembre estará todo recogido.

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