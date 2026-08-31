Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en las fiestas de Zizur Mayor

La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas de Zizur Mayor ha denunciado públicamente una presunta agresión sexual por tocamientos a una menor de edad ocurrida durante la madrugada del sábado al domingo en el contexto de las fiestas de la localidad.

Según ha podido saber Orain, la Policía Local detuvo a un hombre con relación a estos hechos, y la Policía Foral se encarga de investigar lo sucedido.



La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas a ha trasladado su "más absoluto rechazo frente a cualquier forma de violencia machista". "Las fiestas y los espacios de ocio deben ser espacios seguros, donde todas las personas puedan disfrutar y relacionarse con libertad y sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia", ha señalado.



Asimismo, ha mostrado su "solidaridad y apoyo a la menor y a su entorno, respetando en todo momento su intimidad y evitando cualquier exposición que pueda contribuir a su revictimización".



Con el objetivo de expresar el rechazo colectivo a lo sucedido, la Mesa ha convocado una concentración de rechazo el martes, 1 de septiembre, a las 19:30 horas, en el parque Erreniega, junto a la Casa de Cultura de Zizur Mayor.



La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas está integrada por el Ayuntamiento de Zizur Mayor y los grupos feministas de la localidad, en concreto, Mujeres Libres, Zizurko Talde Feminista y Emakume Zizurtarrak.