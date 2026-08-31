Detenida una pasajera en el aeropuerto de Bilbao por transportar 4050 cajetillas de tabaco de contrabando
Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao junto con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a una pasajera en Loiu por un delito de contrabando tras descubrir 4050 cajetillas de tabaco sin declarar en su equipaje facturado. La pasajera procedía de Luanda (Angola), vía Frankfurt (Alemania).
Según ha informado la comandancia de Bizkaia del cuerpo policial en un comunicado, en el marco de las actuaciones habituales de inspección de pasajeros y bultos, los agentes han inspeccionado el equipaje de una pasajera del vuelo de Frankfurt (Alemania), localizando un total de 4050 cajetillas de tabaco que habían sido introducidas sin declarar, valoradas en 19 440 euros.
Ante estos hechos, se ha detenido a la pasajera como presunta autora de un delito de contrabando, al superar el umbral económico establecido en la normativa vigente que fija en 15 000 euros el valor del género o efectos para la consideración de delito de contrabando, siendo instruidas las correspondientes diligencias por la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao, que fueron remitidas a la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de guardia de Bilbao.
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