Bruselas pone bajo mayor vigilancia a ChatGPT, Reddit y Roblox por su impacto en millones de usuarios europeos

La Comisión Europea ha incluido a ChatGPT, Reddit y Roblox entre los grandes servicios digitales que estarán sometidos a controles y obligaciones adicionales en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

La decisión afecta a servicios que superan los 45 millones de usuarios mensuales en la UE, el límite establecido por la normativa europea para ser considerados plataformas o motores de búsqueda de gran tamaño.

En el caso de ChatGPT, la Comisión lo ha clasificado como un Motor de Búsqueda en Línea Muy Grande (VLOSE). Según Bruselas, aunque ChatGPT es principalmente un sistema de inteligencia artificial, también permite realizar búsquedas en internet y ofrecer información procedente de la web. Por este motivo, la Comisión considera que entra dentro de esta categoría de la DSA.

Reddit y Roblox han sido clasificados como Plataformas en Línea Muy Grandes (VLOP). Ambas permiten a sus usuarios publicar y compartir contenidos con otras personas. Reddit funciona principalmente como una plataforma de debate organizada en comunidades, mientras que Roblox permite crear y jugar experiencias y juegos desarrollados por sus usuarios.

Más controles sobre los grandes servicios digitales

Las nuevas designaciones obligarán a estas plataformas a cumplir requisitos adicionales de la Ley de Servicios Digitales. Entre ellos se encuentra la obligación de identificar y reducir los riesgos que puedan generar sus servicios y sistemas algorítmicos.

La Comisión prestará especial atención a cuestiones como la difusión de contenido ilegal, la protección de los menores, el bienestar físico y mental de los usuarios, los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública.

ChatGPT, Reddit y Roblox ya estaban sujetos a las obligaciones generales de la DSA. La nueva clasificación implica ahora un nivel de supervisión mayor.

Cuatro meses para adaptarse

Las tres compañías dispondrán de cuatro meses, hasta finales de noviembre de 2026, para cumplir las obligaciones adicionales que corresponden a las plataformas y motores de búsqueda de mayor tamaño.

La Comisión Europea también tendrá nuevas facultades de investigación para examinar el funcionamiento de estos servicios y, cuando sea necesario, de los sistemas relacionados con ellos.

Con estas nuevas designaciones, la Comisión Europea eleva a 28 el número de grandes plataformas y motores de búsqueda sometidos a la supervisión específica prevista por la Ley de Servicios Digitales.