Gerra Ukrainan
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Alemaniak Errusia jo du Leipzigeko aireportuaren aurkako erasoaren erantzuletzat

Aireportu hori armak bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarekin lotutakoak barne.

BERLIN (Germany), 01/09/2026.- German Interior Minister Alexander Dobrindt (R) and German Foreign Minister Johann Wadephul attend a press conference on the drone incident at Leipzig Airport in Berlin, Germany, 01 September 2026. A drone loaded with explosives was found on 05 August near a Ukrainian cargo plane, while another aircraft collided with an unidentified flying object nearby shortly before landing safely. The airport in eastern Germany plays a key role in the transport of military supplies by the German Armed Forces and NATO allies. It also serves as a base for the Ukrainian airline Antonov Airlines. (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER
Alexander Dobrindt eta Johann Wadephul, prentsaurrekoan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Alexander Dobrindt Alemaniako Barne ministroak adierazi duenez, Errusia da joan den hilean Leipzigeko aireportuan lehergailuz betetako droneekin egindako atentatuaren erantzulea.

Dobrindtek Johann Wadephul Atzerri ministroarekin batera emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, agintariek egindako ikerketek agerian utzi dute erasoaren patroia, aparatuen osagaiak eta horiek lehertzeko erabilitako teknologia barne, eztabaidaezina dela Moskuk Ukrainako gerran erasoak egiteko erabilitako metodoekin.

"Ez dugu Leipzig gertakari isolatutzat hartzen, beste ekintza hibrido batzuekin batera baizik", azaldu du Dobrindtek, eta gaineratu du Alemania ez dagoela gerran, nahiz eta Moskuren eraso "hibrido" horien "eguneroko jomuga" izan.

Bestalde, Wadephulek iragarri du Gobernuak Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia itxiko duela irailaren 18tik aurrera, Berlingo Errusiaren Etxearekin duen kontratua bertan behera utziko duela eta Errusiako enbaxadorea deituko duela protesta gisa.

Halaber, Atzerri ministroak azaldu duenez, eraso hibridoekin lotutako errusiar jatorriko pertsonen 'zerrenda beltz' berri bat proposatuko dute Europar Batasunaren aurrean, eta Gobernuak Errusiako herritarrentzako sarrera-kontrolak indartuko dituela iragarri du.

Dobrindtek “eraso hibridoen” aurrean zeudela iradoki zuen abuztuaren hasieran, aireportua bisitatu ondoren, eta hasieratik baztertu egin zuen “zaleen ekintza” izatea, agintariek Antonov motako Ukrainako garraio-hegazkin baten ondoan leherrarazi gabeko drone bat aurkitu ostean.

Leipzigeko aireportua armak bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarekin lotutakoak barne. Errusiarren inbasioa hasi zenetik, errekonozimendurako droneen begiztatzeak areagotu egin dira Alemanian.

Gerran inplikatzea leporatu dio Errusiak Alemaniari

Salaketa horien aurrean, Moskuk ziurtatu du "Errusiaren aurkako Alemaniaren erabaki guztiei" erantzungo diela, eta Ukrainak Errusiaren aurka egindako eraso "terroristetan" erabat inplikatuta egotea leporatu dio Berlini.

Ildo horretan, Maria Zajarova Kanpo Arazoetako bozeramaileak "Ukrainako gatazka bultzatzen eta herritarren aurkako atentatu terroristetan parte hartzen leporaino sartuta" egotea leporatu dio Alemaniari, Kieveko droneekin Errusiako atzeguardiaren aurka egindako erasoei erreferentzia eginez.

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