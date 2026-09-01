Alemaniak Errusia jo du Leipzigeko aireportuaren aurkako erasoaren erantzuletzat
Aireportu hori armak bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarekin lotutakoak barne.
Alexander Dobrindt Alemaniako Barne ministroak adierazi duenez, Errusia da joan den hilean Leipzigeko aireportuan lehergailuz betetako droneekin egindako atentatuaren erantzulea.
Dobrindtek Johann Wadephul Atzerri ministroarekin batera emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, agintariek egindako ikerketek agerian utzi dute erasoaren patroia, aparatuen osagaiak eta horiek lehertzeko erabilitako teknologia barne, eztabaidaezina dela Moskuk Ukrainako gerran erasoak egiteko erabilitako metodoekin.
"Ez dugu Leipzig gertakari isolatutzat hartzen, beste ekintza hibrido batzuekin batera baizik", azaldu du Dobrindtek, eta gaineratu du Alemania ez dagoela gerran, nahiz eta Moskuren eraso "hibrido" horien "eguneroko jomuga" izan.
Bestalde, Wadephulek iragarri du Gobernuak Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia itxiko duela irailaren 18tik aurrera, Berlingo Errusiaren Etxearekin duen kontratua bertan behera utziko duela eta Errusiako enbaxadorea deituko duela protesta gisa.
Halaber, Atzerri ministroak azaldu duenez, eraso hibridoekin lotutako errusiar jatorriko pertsonen 'zerrenda beltz' berri bat proposatuko dute Europar Batasunaren aurrean, eta Gobernuak Errusiako herritarrentzako sarrera-kontrolak indartuko dituela iragarri du.
Dobrindtek “eraso hibridoen” aurrean zeudela iradoki zuen abuztuaren hasieran, aireportua bisitatu ondoren, eta hasieratik baztertu egin zuen “zaleen ekintza” izatea, agintariek Antonov motako Ukrainako garraio-hegazkin baten ondoan leherrarazi gabeko drone bat aurkitu ostean.
Leipzigeko aireportua armak bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarekin lotutakoak barne. Errusiarren inbasioa hasi zenetik, errekonozimendurako droneen begiztatzeak areagotu egin dira Alemanian.
Gerran inplikatzea leporatu dio Errusiak Alemaniari
Salaketa horien aurrean, Moskuk ziurtatu du "Errusiaren aurkako Alemaniaren erabaki guztiei" erantzungo diela, eta Ukrainak Errusiaren aurka egindako eraso "terroristetan" erabat inplikatuta egotea leporatu dio Berlini.
Ildo horretan, Maria Zajarova Kanpo Arazoetako bozeramaileak "Ukrainako gatazka bultzatzen eta herritarren aurkako atentatu terroristetan parte hartzen leporaino sartuta" egotea leporatu dio Alemaniari, Kieveko droneekin Errusiako atzeguardiaren aurka egindako erasoei erreferentzia eginez.
Zure interesekoa izan daiteke
Bruselak ez du frogarik ikusten Ceutako krisia atzerriko aktore estatalen desinformazioak eragin zuela ziurtatzeko
Hala ere, Errusiak krisia sare sozialetan aprobetxatzeko saiakerak antzeman zituela baieztatu du.
Mila lagun baino gehiago hil dira Nepalen uholdeen ondorioz, eta 3900 pertsona desagertu dira
21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa eta erreskate lanetan, eta 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, 253 atzerritar barne.
Sheinek estreinako makala egin du Hong Kongeko burtsan, eta % 4ko galerekin dabil
Txinako ehungintza erraldoiak zulo handiekin hasi du burtsako ibilbidea, eta % 10eko galerak ere izan ditu uneren batean. Bien bitartean, gaur, asteartea, abiatuko du Frantziak negozio eredu horren aurkako eraso fiskala, produktu bakoitzaren gaineko 12 eurorainoko kargak martxan jarriz.
Epaimahai batek errudun jo du Duane "Keffe D" Davis, Tupac Shakur raperoaren hilketagatik
Duane "Keffe D" Davis errudun jo du epaimahai batek, lehen graduko hilketa leporatuta, Las Vegasen (Nevada), 1996an Tupac Shakur rap abeslari ikonikoa hil zuen tiroketa antolatzeagatik.
AEBk eta Iranek erasoei ekin diete berriro Ekialde Hurbilean
Armada estatubatuarrak bi plataforma bonbardatu ditu goizaldean eta bi pertsona hil ditu. Iranek Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako base militarrei eraso eginez erantzun du.
900 pertsona baino gehiago hil dira eta 4.200 daude desagertuta, Nepalgo uholdeen ondotik
39 herrialdetatik Nepalera joandako 590 lagun falta dira. Bestalde, Rasuwagadhi proiektu hidroelektrikoko tunel bateko bilaketa lanak amaitu dituzte. Uste zuten dozenaka langile zeudela bertan harrapatuta, baina ez dute inor aurkitu.
Tentsioak gora egin du Ekialde Hurbilean, Iranek eta AEBk elkarri eraso egin baitiote
AEBk Larek uhartea bonbardatu izanari erantzuteko, Washingtonek Jordanian eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen instalazio militarren aurka jo du Teheranek. Gainera, "super petrolio-ontzi" batek su hartu du Ormuzen, bi mina lehertuta.
Gutxienez pertsona bat hil eta 15 desagertu dira Coloradoko Arroila Handian bat-batean izandako uholdeetan
Ekaitz eta euri-jasa handiak aurreikusi dituzte, eta "bat-bateko ur-goraldiak, lur- eta harri-jausiak" egon daitezkeela ohartarazi dute.
Gutxienez zortzi pertsona hil dira Zipren ferry bat hondoratuta, eta eskifaia guztia atxilotu dute
Ontziak 259 bidaiari eta tripulazioko zortzi kide zeramatzan, eta Kireniako portutik abiatu eta gutxira irauli da, kostaldetik bi kilometro ingurura. Erreskate taldeak desagertuta dauden 17 lagunen bila ari dira.