Albiste dira
Uholdeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

900 pertsona baino gehiago hil dira eta 4.200 daude desagertuta, Nepalgo uholdeen ondotik

39 herrialdetatik Nepalera joandako 590 lagun falta dira. Bestalde, Rasuwagadhi proiektu hidroelektrikoko tunel bateko bilaketa lanak amaitu dituzte. Uste zuten dozenaka langile zeudela bertan harrapatuta, baina ez dute inor aurkitu.

uholdeak
Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Nepalgo agintariek jakitera eman dutenez, 900 pertsona inguru hil dira, iragan astean, herrialdearen iparraldean, Txinako mugan, izandako uholde larrien ondorioz. Gainera, 4.200 pertsona baino gehiago daude agertu barik.

Hondamendi Arriskua Murrizteko eta Kudeatzeko Agintaritza Nazionalak sare sozialetan zehaztu du 903 hildako zenbatu dituztela orain arte, eta 267 lagun zauritu direla. Gainera, 4.247 pertsona daude desagertuta. 

Hala, falta direnen artean —igandean 2.500 inguru ziren — 592 atzerritar daude, eta oraingoz 10.451 pertsona erreskatatu dituzte, hondamendiaren ostean airez eraman zituzten 252 lagunak barne.

Bestalde, gutxienez 16 hildako eta 550 desagertu inguru izan dira Txinan —horien artean, 261 atzerritar—, eta hiru gorpu aurkitu dituzte Indian.

39 herrialdetako 590 atzerritar falta dira

39 herrialdetako 590 atzerritar falta dira abuztuaren 26az geroztik, Nepalgo iparraldea eta erdialdea suntsitu zituen uholde gogorraren ondorioz, herrialde horretako Kanpo Arazoetako Ministerioak jakinarazi duenez.

"Larrialdiko kontrol gune bat ezarri da Ministerioan, dagozkion erakundeekin eta desagertutakoen familiekin koordinatzeko", adierazi du prentsaurrekoan Lok Bahadur Chhetri Poudel Kantzelaritzaren bozeramaileak.

Rasuwako zentral bateko tunelean egindako bilaketa amaitu dute

Nepalgo Armadako erreskate talde batek bukatu egin du Rasuwagadhi proiektu hidroelektrikoko tunel batean hasitako bilaketa. Uste zuten dozenaka langile zeudela bertan harrapatuta, baina ez dute inor aurkitu.

Asia Munduko albisteak Lurrikarra Nepalen

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X