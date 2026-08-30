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Uholdeak gertatu eta lau egunera, Trishuli ibaiaren inguruan bizi diren herritarren ezinegona gero eta handiagoa da

Iragarkia
Olatz Urkia Nepal
18:00 - 20:00
Olatz Urkia EITBren Asiako korrespontsala, Nepalen.

EITB

Azken eguneratzea

Olatz Urkia EITBk Asian duen korrespontsala Nepalen dago, uholdeen zero gunean. Bizirik atera diren herritarrak kexu dira etxerik gabe gelditu direlako eta ez dutelako laguntza nahikorik jaso. Bestalde, uholde gehiago izango diren beldur dira eta senideen baimenik gabe gorpuak hobiratzen ari direla salatu dute.

Lurrikarra Nepalen Uholdeak Asia Hondamendi naturalak Olatz Urkia Munduko albisteak

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