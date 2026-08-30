Cuatro días después de la gran riada en Nepal crece la preocupación en las orillas del río Trishuli

En un ajustado recuento de votos, finalmente la negativa a iniciar el proceso de integración en la Unión Europea ha obtenido más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 Con% frente al 47,2 %, escrutado el 100 % de los votos. Con esos resultados, la primera ministra ha afirmado que la adhesión a la UE "no avanzará" bajo su gobierno.