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Cuatro días después de la gran riada en Nepal crece la preocupación en las orillas del río Trishuli

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Olatz Urkia Nepal
18:00 - 20:00

La corresponsal de EITB en Asia, Olatz Urkia, en Nepal. 

Euskaraz irakurri: Olatz Urkia, EITBren bidali berezia Nepalen: Uholdeak gertatu eta lau egunera Trishuli ibaiaren inguruan bizi diren herritarren ezinegona gero eta handiagoa da

EITB

Última actualización

La corresponsal de EITB en Asia, Olatz Urkia, ha visitado una de las zonas más devastadas por las inundaciones en Nepal. Las personas supervivientes denuncian haberse quedado sin hogar y de no haber recibido ayudas suficientes. Por otro lado, temen nuevas inundaciones.

Terremoto en Nepal Inundaciones Asia Desastres naturales Olatz Urkia Internacional

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