Albiste dira
EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tentsioak gora egin du Ekialde Hurbilean, Iranek eta AEBk elkarri eraso egin baitiote

AEBk Larek uhartea bonbardatu izanari erantzuteko, Washingtonek Jordanian eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen instalazio militarren aurka jo du Teheranek. Gainera, "super petrolio-ontzi" batek su hartu du Ormuzen, bi mina lehertuta.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 25/08/2026.- An Iranian woman walks with her shopping bags next to an anti-US banner depicting US President Donald Trump in northern Tehran, Iran, 25 August 2026. US Treasury Secretary Scott Bessent announced, at President Donald Trump's direction, the launch of 'Operation Economic Outcast,' an economic campaign targeting Iran and its financial connections. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
Teheran. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Egoera gogortu egin da astelehen honetan Ekialde Hurbilean, AEBk Jordanian eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen base militarren aurka Iranek erasoak egin baititu. Ordu batzuk lehenago AEBk Ormuzko itsasartean dagoen Larek uhartearen aurka egindako bonbardaketen erantzuna izan da Iranek egindakoa.

Herrialde persiarreko Guardia Iraultzaileak azaldu duenez, Indar Aeroespazialak misil balistikoak jaurti ditu Husein Erregea eta Al Azraq AEBren aire-baseen aurka, biak Jordanian. Tasnim agentziak zabaldutako komunikatuaren arabera, erasoen jomugan azpiegitura teknikoak, mantenimendukoak eta gerra-hegazkinak aireratzeko eremuak zeuden.

Ondoren, Irango Armadak bigarren eraso baten berri eman du, droneen bidez egindakoa, Al Minhad basearen aurka, Dubai hegoaldean. Teheranek dio gidaririk gabeko dozenaka aireontzi erabili dituela instalazio horretan zeuden helikoptero eta tropa estatubatuarren aurka.

Jordaniak, bestalde, ziurtatu du bere aireko defentsa sistemek zortzi misil atzeman eta jaurtigaiak suntsitu zituztela inora iritsi aurretik.

"Super petrolio-ontzi" bat kiskali da Ormuzen

Guardia Iraultzailearen Armadak adierazi duenez, "super petrolio-ontzi" batek su hartu du Ormuzen, eta geldirik geratu da, bi itsas minaren kontra talka egin baitu, itsasartearen hegoaldeko ibilbidea zeharkatzen saiatzen ari zela.

Iranek ontzi-konpainiei ohartarazi die bere Armadak ezarritako nabigazio-arauak errespetatu egin beharko dituztela, halakorik gertatzea nahi ez badute.

Pezexkianek dio ez duela gerrarik nahi

Masud Pezexkian Irango presidentea giroa baretzen saiatu da, bere herrialdeak gerrarik ez duela nahi adierazita, baina edozein erasoren aurrean Teheranek "irmo" erantzungo duela ohartarazi du.

Estatu Batuek zigorrekin mehatxatu dituzte Iranekin lotura ekonomikoak dituzten herrialdeak
Iranek ohartarazi du ez dela petrolio "tanta bat bera ere" aterako Persiar golkotik, eta AEBk "gerra ekonomikoari" eutsi dio
Ameriketako Estatu Batuak Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X