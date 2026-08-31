Más de 900 personas han fallecido y 4200 continúan desaparecidas en Nepal tras la devastadora riada
Las autoridades de Nepal han elevado a cerca de 900 los muertos a causa de la devastadora inundación registrada la semana pasada en el norte del país, en una zona situada en la frontera con China, un suceso que deja además más de 4200 desaparecidos en territorio nepalí.
La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado 903 fallecidos y 267 heridos, a los que se suman 4247 desaparecidos.
Así, ha especificado que entre la cifra de desaparecidos —que el domingo era de cerca de 2500— figuran 592 extranjeros, al tiempo que ha manifestado que por el momento han sido rescatadas 10 451 personas, incluidos 252 que han sido trasladados por vía aérea tras el desastre.
A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino —entre ellos 261 ciudadanos extranjeros—, tal y como han señalado las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.
Un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China subrayó el viernes que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.
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Al menos 590 ciudadanos extranjeros provenientes de 39 países continúan desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el norte y centro de Nepal el pasado 26 de agosto, según ha informad el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.
"Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", ha declarado en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería, Lok Bahadur Chhetri Poudel.
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