Al menos un muerto y 15 desaparecidos tras una riada repentina en el Gran Cañón del Colorado
Al menos una persona ha muerto y alrededor de 15 han sido dadas por desaparecidas a causa de una súbita riada registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, según han confirmado las autoridades, que han pedido información sobre personas que pudieran estar visitando la zona para completar la lista de damnificados.
Las autoridades del parque han señalado en un comunicado en redes sociales que por ahora ha sido hallado el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. "No hay información adicional que compartir en estos momentos", ha apuntado, tras afirmar que unas 15 personas están desaparecidas y que más de 60 han sido evacuadas del lugar.
Por otra parte, ha hecho un llamamiento a "la colaboración ciudadana" para localizar a los desaparecidos, antes de agregar que el personal del Parque Nacional del Gran Cañón "continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada".
La cifra de desaparecidos supone una reducción sobre las 20 personas que el Servicio afirmaba buscar en un mensaje publicado poco antes en redes sociales, donde las autoridades del Parque Nacional han ido informando acerca de lo ocurrido.
Además, según ha indicado el organismo en otro comunicado, hasta "62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab inferior" hasta la mañana de este domingo, si bien ha previsto la evacuación de más personas durante la jornada, incrementando así una cifra que, por ahora, no ha sido actualizada.
Los acontecimientos se han desencadenado tras una "crecida repentina" que "causó daños significativos a la infraestructura en todo el Cañón Bright Angel", destruyendo "casi todos los puentes peatonales" que cruzan el homónimo arroyo y obligando al cierre "hasta nuevo aviso" de las citadas zonas afectadas donde las autoridades siguen buscando senderistas, además de los puentes Black Bridge y Silver Bridge, que cruzan el río Colorado. Éste, a su vez, "permanece cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en su cauce".
Además, el Servicio ha alertado de que "se prevén tormentas eléctricas y fuertes lluvias”, lo que podría provocar “más crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y el río".
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