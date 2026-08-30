Al menos ocho personas han muerto tras hundirse un ferry catamarán con 267 personas a bordo este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y ha volcado poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa.

Más de 200 personas han sido rescatadas con vida, un número indeterminado de ellas con heridas de diversa gravedad. Además, hay 17 personas desaparecidas.

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha destacado que se han movilizado "todos los medios disponibles" para el rescate. Además se ha organizado un Equipo de Gestión de Crisis presidido por el propio Üstel que ha ordenado que las labores de búsqueda y rescate continúen de manera ininterrumpida.



Detienen a toda la tripulación del barco naufragado

Además, las autoridades turcochipriotas han detenido al capitán y a los otros siete miembros de la tripulación



"Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás", ha declarado el mandatario.

"Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre. El capitán del barco y siete miembros de la tripulación han sido detenidos", ha anunciado Üstel sin revelar las identidades de los arrestados.

El Hundimiento

El buque Filojet, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado del puerto de Girne (Kirenia en griego) con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta.



La tripulación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (09:10 GMT) para informar de que la nave estaba haciendo agua a unas tres millas de la costa norte chipriota.



Pese a que las operaciones de rescate comenzaron de inmediato con el despliegue de cuatro lanchas de la Guardia Costera, dos helicópteros, una patrullera, una lancha de asalto y equipos de buceo de la Defensa Civil y la Policía, el barco terminó volcando y sumergiéndose.

La embarcación quedó completamente sumergida en una zona donde la profundidad del mar es de unos 500 metros.

Al amplío dispositivo de búsqueda se sumará en breve un buque de búsqueda y rescate de las Fuerzas Navales de Turquía capaz de rastrear a profundidades de hasta 1000 metros para alcanzar el pecio.



La isla de Chipre está dividida desde 1974 tras una invasión militar turca. La República de Chipre, de mayoría grecochipriota y miembro de la Unión Europea, controla el sur, mientras que el norte está ocupado por la RTNC, entidad reconocida únicamente por Ankara.