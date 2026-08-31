AEBk eta Iranek erasoei ekin diete berriro Ekialde Hurbilean
Armada estatubatuarrak bi plataforma bonbardatu ditu goizaldean eta bi pertsona hil ditu. Iranek Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako base militarrei eraso eginez erantzun du.
Ekialde Hurbilean egoera tenkatzen ari da berriz ere, eta, hilabetez eraso zuzenik egin gabe egon badira ere, Estatu Batuek eta Iranek elkarren aurkako ofentsibari ekin diote berriro.
AEBko Komando Zentralak (CENTCOM) jakinarazi duenez, haien indar armatuek koheteak jaurtitzeko bi plataformari iraniarren aurkako erasoak egin dituzte goizaldean, Larak uhartean. CENTCOMen ustez, Ormuzeko itsasartera minak jaurtitzeko prest zituzten azpiegitura horiek.
Eraso horietan gutxienez bi pertsona hil eta hainbat zauritu dituzte, Hossein Amirtimouri uhartea dagoen Qesh gune administratiboko gobernadoreak jakitera eman duenez.
Amirtimourik ez du zaurituen egoera eta kopurua zehaztu, baina guztiak arreta medikoa jasotzen ari direla adierazi du.
Iranek ofentsiba horri erantzun dio eta AEBko armadak erabiltzen dituen Jordaniako bi aire-base eta Arabiar Emirerri Batuetako bat erasotu ditu.
Ekialde Hurbileko sei petrolio-potentziek osatzen duten Golkoko Lankidetza Kontseiluak "ekintzak" bertan behera utz ditzala eskatu dio Irani. Eraso hauek "eskalada arriskutsua" direla ohartarazi du kontseiluko idazkari nagusi Al Budaiwik, baita "herrialde horien subiranotasunaren, segurtasunaren eta egonkortasunaren urraketa nabarmena" ere.
Bestalde, Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak uste du "tamalgarria" dela erasoei berriro ekitea, eta aldeei eskatu die "elkarrizketa diplomatikoei berriro ekiteko, egonkortasuna eta eskualdearekiko konfiantza berrezartzeko akordio bat lortu ahal izateko".
Ormuz, uztailetik itxita
Iranek uztailaren erdialdean itxi zuen Ormuzeko pasabidea, AEBek Irango lurraldearen hegoaldearen aurka egindako bonbardaketen ondoren. Ameriketako Estatu Batuek Irango ontzi eta portuen gaineko setioa berrezarri zuten, persiar herrialdearen ekonomia kaltetzeko helburuarekin.
Azken hilabete honetan, AEBk bide bat ireki du Omango kostaldetik gertu dagoen itsasartearen hegoaldean, petrolioaren itsas zirkulazioa berriz ireki nahian, eta Paria Ekonomiko operazioa abiarazi du Persiako herrialdea ekonomikoki gehiago isolatu eta, sei hilabeteko gerraren ondoren, mendean hartzen saiatzeko.
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