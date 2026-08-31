EE. UU. e Irán reanudan sus ataques en Oriente Medio
La situación en Oriente Medio vuelve a tensionarse y tanto Estados Unidos como Irán han reanudado sus ofensivas, tras un mes sin ataques directos.
El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), ha informado que las fuerzas armadas de Estados Unidos han atacado la pasada madrugada dos plataformas para disparar cohetes en la isla de Larak. Según ellos estaban cargadas de minas marinas que Irán preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.
En ese ataque han muerto al menos dos personas y varias han resultado heridas, según ha informado Hossein Amirtimouri, el gobernador de Qesh, zona administrativa a la pertenece la isla.
Amirtimouri, que no ha detallado el estado ni el número de heridos, ha afirmado que todos ellos se encuentran recibiendo atención médica.
Las fuerzas iraníes han respondido a ese ataque con una ofensiva contra dos bases aéreas estadounidenses en Jordania y una en Emiratos Árabes.
Los países de la región ven con preocupación este reinicio de los ataques. El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por las seis potencias petroleras árabes de la zona, ha pedido a Irán que cese sus “actos hostiles”, después de que Emiratos Árabes Unidos interceptara un dron iraní en sus aguas.
El secretario general del CCG, Al Budaiwi, ha advertido que "esta agresión constituye una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, considera que es "lamentable" la reanudación de los ataques y ha instado a las partes a retomar "las conversaciones diplomáticas que conduzcan a un acuerdo que ayude a restablecer la estabilidad y la confianza en la región".
Ormuz, cerrado desde julio
Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras los bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní. Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que con el objetivo de dañar a la economía del país persa.
Este último mes, EE. UU. ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo y ha lanzado la operación Paria Económico para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.
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