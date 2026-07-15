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Irán cierra el estrecho de Ormúz mientras Trump busca soluciones para negociar

En este contexto de guerra abierta, Estados Unidos reimpuso anoche el cerco naval contra Irán y continuó sus ataques por cuarto día consecutivo, una estrategia de fuerza extrema con la que Trump busca asfixiar a Teherán y forzar nuevos acuerdos de inversión en el Golfo.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 15/07/2026.- A veiled Iranian woman walks next to a huge anti-US billboard featuring US president Donald Trump in a coffin, accompanied by a sentence in Persian that reads: 'We kill Trump' displayed at the Enghelab Square in Tehran, Iran, 15 July 2026. The U.S. military has officially reinstated its naval blockade against Iranian ports and carried out a fourth consecutive day of strikes targeting Tehran's military capabilities, according to U.S. Central Command (CENTCOM). (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
Foto de EFE
Euskaraz irakurri: Iranek Ormuz itxi du eta Trumpek negoziazio-bideak bilatu nahi ditu
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EITB

Última actualización

Con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el recrudecimiento de los ataques estadounidenses, el conflicto en Oriente Próximo ha entrado en una fase crítica, y de momento, la paz parece lejana.   Esta escalada se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio, entre acusaciones mutuas de haber violado el acuerdo.

La ruptura definitiva de la diplomacia ha dado paso a un escenario de hostilidades abiertas en el golfo Pérsico, donde la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha cortado el paso al tráfico marítimo internacional de la principal arteria energética del planeta, el estrecho de Ormuz

Nueve muertos y más de 200 heridos en los últimos ataques

En este contexto de guerra abierta, Estados Unidos reimpuso anoche el cerco naval contra Irán y continuó por cuarta noche consecutiva sus ataques contra el sur del territorio iraní con el objetivo de degradar las capacidades de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado. 

La última oleada de bombardeos se ha prolongado durante siete horas y ha dejado al menos nueve muertos, entre ellos siete militares, y más de 200 heridos de diversa consideración, según han denunciado las autoridades iraníes. Como respuesta inmediata a esta agresión, Irán ha reivindicado varios ataques con drones y misiles contra intereses militares estadounidenses en Oriente Próximo. 

Trump intenta negociar soluciones alternativas

Mientras tanto, Trump intenta negociar. Tras anunciar la reanudación del bloqueo naval, el mandatario exigió en redes sociales que todos los buques pagaran una tasa del 20 % a Washington por proteger el estrecho de Ormuz. 

Sin embargo, apenas 24 horas después dio un giro radical: retiró el impuesto y ofreció a los aliados del Golfo "acuerdos comerciales y de inversión masiva" a cambio de garantizarles un paso seguro. 

Este movimiento refleja que Trump busca soluciones poco ortodoxas para frenar un conflicto de más de cuatro meses que dinamitó el pacto alcanzado hace apenas un mes.

Oriente Próximo Donald Trump Internacional

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