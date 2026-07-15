Con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el recrudecimiento de los ataques estadounidenses, el conflicto en Oriente Próximo ha entrado en una fase crítica, y de momento, la paz parece lejana. Esta escalada se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio, entre acusaciones mutuas de haber violado el acuerdo.

La ruptura definitiva de la diplomacia ha dado paso a un escenario de hostilidades abiertas en el golfo Pérsico, donde la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha cortado el paso al tráfico marítimo internacional de la principal arteria energética del planeta, el estrecho de Ormuz.