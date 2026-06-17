Estos son los 14 puntos que contiene el acuerdo entre Irán y Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos ha difundido este miércoles el texto completo del acuerdo obtenido con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. Un alto funcionario de la Casa Blanca ha leído el acuerdo, punto por punto, a diversos medios de comunicación.
El texto contiene 14 puntos a través de los que se establece un entendimiento que pospone, hasta que se llegue a un acuerdo final, las cuestiones más delicadas, como la manera de reducir el programa nuclear iraní. Asimismo, prepara el terreno para un período de negociación de 60 días que comenzará el viernes en Suiza, cuando se lleve a cabo la firma oficial del memorando.
Estos son los 14 puntos que contiene:
- La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran al firmar este Memorando de Entendimiento el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a que en adelante no emprendan ninguna acción hostil entre ellos, por lo que se abstendrán de la amenaza o uso de la fuerza contra el otro. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y los artículos restantes.
- Irán y EE. UU. se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.
- Irán y EE. UU. se comprometen a negociar y llegar a un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento.
- Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, EE. UU. levantará el bloqueo naval en Ormuz e impedirá cualquier interferencia u obstrucción contra la Irán. Restablecerá el tráfico marítimo dentro de un máximo de 30 días a su plena capacidad. También se compromete a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes dentro de los 30 días posteriores al acuerdo definitivo.
- Tras la firma de este Memorando, Irán tomará medidas para asegurar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico a la Bahía de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días, hasta el volumen anterior a la guerra. Para ello tendrá en cuenta la necesidad de la eliminación de obstáculos técnicos y la neutralización de minas.
- Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a crear un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán, asegurando al mismo tiempo un financiamiento de al menos 300 000 millones de dólares. El mecanismo de implementación de este plan será parte del acuerdo final y se formulará en un plazo de 60 días.
- EE. UU. se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones que actualmente afectan a Irán, incluyendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y todas las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, tanto primarias como secundarias. Se elaborará un calendario como parte del acuerdo final.
- Irán reitera que nunca producirá armas nucleares. Ambas partes han acordado que el destino del material enriquecido y el de todos los demás elementos nucleares se abordarán adecuadamente en un acuerdo final. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo.
- A la espera de un acuerdo final, ambas partes mantendrán el status quo: Irán mantendrá el statu quo sobre su programa nuclear y EE. UU. no impondrá nuevas sanciones a Irán ni fortalecerá sus fuerzas en la región.
- Estados Unidos se comprometen a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluyendo banca, seguros, transporte y similares.
- EE. UU. se compromete a que se liberen todos los fondos y activos congelados o restringidos de Irán. Estos fondos, permanezcan en la cuenta original o sean transferidos, estarán disponibles para el pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán totalmente disponibles para su uso. EE. UU. se compromete a emitir todas las licencias y autorizaciones necesarias.
- Irán y EE. UU. convienen en establecer un mecanismo de aplicación para supervisar la aplicación satisfactoria de este acuerdo y el compromiso futuro con él.
- Tras la firma del presente Memorando de Entendimiento y recibir las garantías relativas al inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 del mismo y continuada la implementación de estas medidas, Irán y los Estados Unidos entablarán negociaciones para un llegar a un acuerdo final, centrándose en los puntos restantes.
- El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
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