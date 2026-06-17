El Gobierno de Estados Unidos ha difundido este miércoles el texto completo del acuerdo obtenido con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. Un alto funcionario de la Casa Blanca ha leído el acuerdo, punto por punto, a diversos medios de comunicación.

El texto contiene 14 puntos a través de los que se establece un entendimiento que pospone, hasta que se llegue a un acuerdo final, las cuestiones más delicadas, como la manera de reducir el programa nuclear iraní. Asimismo, prepara el terreno para un período de negociación de 60 días que comenzará el viernes en Suiza, cuando se lleve a cabo la firma oficial del memorando.

Estos son los 14 puntos que contiene: