Tensión en aumento en el golfo Pérsico, con la tercera noche de ataques de EE.UU a Irán y la reactivación del bloqueo naval en Ormuz

Estados Unidos ha recrudecido su campaña militar contra Irán y ha atacado por tercera noche consecutiva el país, en operaciones que buscan reducir la capacidad militar iraní, evitar amenazas contra Israel y reforzar su control sobre transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El conflicto se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio, entre acusaciones mutuas de haber violado el acuerdo.

Esta nueva jornada de ataques ha llegado horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump reactivara el bloqueo naval sobre la República Islámica y asegurara que el país sería golpeado "muy duro".

Según el Comando Central de Estado Unidos (Centcom), las fuerzas estadounidenses han atacado objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado los ataques de esta pasada madrugada contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Washington contra zonas costeras y enclaves militares estratégicos ubicados en el sur del territorio iraní.

Por su parte, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han acusado este lunes a Irán de atacar con misiles de crucero a los petroleros emiratíes Mombasa y Al Bahia en el estrecho de Ormuz. Han señalado que en el ataque ha perdido la vida un tripulante del Mombasa de nacionalidad india, y otras ocho personas (seis de nacionalidad india y dos ucraniana) han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Trump pide compensaciones

El bloqueo naval estadounidense a los barcos que provengan o se dirijan a Irán se reinicia este martes por órdenes de Donald Trump. El Ejército remarca que las fuerzas del Centcom "harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán", aunque ha prometido que seguirá "apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo", y cumplan con las condiciones de Washington.

Sin embargo, lejos de ser un gesto altruista, Trump pide una compensación del 20 % por proteger a buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto. En concreto, ha pedido compensación a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait e Israel por la ayuda prestada por la Armada norteamericana en Asia Occidental.

El petróleo supera los 85 dólares

La reciente escalada de ataques en el golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de un nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz han impulsado la cotización del barril de petróleo Brent por encima de los 85 dólares, alcanzando así su mayor precio desde mediados del pasado mes de junio.

En concreto, el coste del barril de crudo de referencia para Europa llegaba a alcanzar este martes los 85,66 dólares, un 2,8 % por encima del precio marcado al cierre de ayer y el más elevado en el último mes.