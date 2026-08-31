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Migrazio-krisia
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Ehunka neskatok kale gorrian jarraitzen dute Ceutan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak behin-behineko harrera-zentro bat zabaldu du astelehen honetan Ceutako hipikan, eta horra bideratu dituzte 320 emakume eta neskato. Hala ere, leku gehiago behar dute, eta askok kalean jarraitzen dute, duela hilabetetik. 

Migrazioa Maroko Espainiako gobernua Gizartea

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